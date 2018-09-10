Афганистан: "Прощайте, горы! Вам видней...", - вспоминает постпред КГБ в ДРА генерал Зайцев

09:46 11.09.2018 Почему и когда созрело решение о выводе войск нашей страны из Афганистана? Кем был бесспорный лидер НДПА Наджибулла? Почему именно он сменил на посту руководителя Афганистана Бабрака Кармаля? Мог ли без военной помощи СССР, после вывода наших войск, устоять самый дружеский для нашей страны режим Наджиба?



Игорь Латунский, Правда.Ру, 10 сентября



В известной песне, посвященной выводу ограниченного контингента войск армии СССР с территории Афганистана в 1989 году, есть строчки: "Прощайте горы! Вам видней, какую цену здесь платили, врага, какого не добили, каких оставили друзей!"

Ветеран СВР, представитель КГБ СССР в Афганистане с 1987-го по 1989 год, генерал-лейтенант Владимир Зайцев в интервью "Правде.Ру" ответил на множество вопросов, связанных с Афганистаном. Почему и когда созрело решение о выводе войск нашей страны из Афганистана? Кем был бесспорный лидер НДПА Наджибулла? Почему именно он сменил на посту руководителя Афганистана Бабрака Кармаля? Мог ли без военной помощи СССР, после вывода наших войск, устоять самый дружеский для нашей страны режим Наджиба?

- Владимир Павлович, когда и в связи с чем, по вашему мнению, в нашей стране назрело решение о выводе войск СССР с территории Афганистана?

- Вопрос о целесообразности скорейшего вывода войск СССР из Афганистана стоял с самого начала операции, а наиболее остро обозначился с приходом к власти Наджибуллы.

- Насколько правильным было решение высшего руководства СССР о выводе ограниченного контингента наших войск из ДРА?

- Это было правильное решение советского руководства.

- Была ли возможность сохранить режим Наджибуллы без военно-технической помощи из СССР?

- Без политической, военно-технической и экономической помощи СССР сохранение режима Наджибуллы не представлялось возможным.

- Что здесь больше играло свою роль: в том, что министерство безопасности ДРА ХАД и армия Афганистана могли бороться сами без советников из СССР с врагами своей страны, или в том, что поставки военного назначения из СССР в ДРА поступали и после 1989 года, а полностью их поступление прекратилось только 12 сентября 1991 года?

- Оба факта имели равнозначное влияние на ситуацию, а решение о прекращении помощи Афганистану новым руководством нашей страны предопределило судьбу режима Наджибуллы.

- А лично вы, как генерал ПГУ КГБ - СВР РФ, располагали какими-то сведениями о боеспособности армии ДРА и работоспособности ХАД? И насколько ее командиры, по вашему мнению, были преданы руководителю Афганистана Наджибулле?

- Лично я, находясь в постоянном рабочем контакте с президентом Афганистана и одновременно получая информацию от осведомленных источников, располагал всем необходимыми данными о боеспособности армии ДРА и работоспособности ХАД. И явных признаков готовящегося предательства, с которым мы бы не справлялись, я не имел.

- Выходит, что СМИ как Запада, так и России были не правы, когда сообщали, что еще во время пребывания войск СССР на территории Афганистана командиры правительственной армии ДРА искали спасительные для себя связи с полевыми главарями бандформирований, видя, что режим, занесенный из СССР, в Афганистане не приживется?

- Выходит, что действительно так.

- Тогда на чем же держался без штыков армии СССР в Афганистане режим Наджибуллы?

- После вывода советских войск режим Наджибуллы держался на политической, военно-технической и экономической помощи из СССР и способности президента Афганистана консолидировать сторонников власти.

- По вашему мнению, в Кремле понимали, что после вывода войск нашей страны из Афганистана СССР может столкнуться у своих южных границ с еще более трудной проблемой в виде полыхающего конфликта и существующей на территории ДРА недружеской политической силы "Талибан"*, поддержанной ЦРУ США, которая будет представлять угрозу дружескому для СССР режиму Наджибуллы?

- Руководство СССР прекрасно понимало опасность потери дружеского Афганистана, поэтому продолжало оказывать всестороннюю помощь режиму Наджибуллы и после вывода войск.

- Но ПГУ КГБ СССР располагало сведениями, что после вывода войск СССР с территории Афганистана руководство США не прекратит, как обещали его представители на переговорах в Женеве, поддерживать душманов в Афганистане?

- Лично у меня не было никаких сомнений, что США продолжат поддерживать оппозиционные Наджибулле силы в Афганистане.

- Можно ли сказать, что план покорения Соединенными Штатами Америки всех стран ближневосточного региона, идущих по пути социализма, тогда уже давно созрел в недрах как ЦРУ, так и госдепа США? И каким путем руководство США этого добивалось?

- У меня нет никаких сомнений в существовании таких планов у США. И осуществляли эти планы США всеми возможными средствами.

- Был ли рассмотрен в ЦРУ США для достижения этой целиплан уничтожения в ДРА режима Наджибуллы?

- Такой план в ЦРУ наверняка был.

- Как известно, в бандформированиях, воевавших с нашей армией на территории Афганистана, были и сирийцы, и египтяне, и даже иракцы. Почему руководство этих стран, которые были союзниками СССР на мировой арене, не могли запретить своим гражданам воевать на стороне противников СССР?

- Хорошо известно, что бандформирования в Афганистане щедро финансировались противниками СССР. Это являлось главным фактором в сочетании с религиозно-идеологическими мотивами для участия в них граждан названных арабских стран. Руководители же дружественных СССР государств не поощряли своих граждан к участию в этих формированиях и вместе с тем не могли принять жестких запретительных мер в силу исламской принадлежности этих стран.

- Уже тогда, в 1979–1989-е, инструктора ЦРУ могли из жителей Ливии, Египта и Ирака начать формировать легионы, которые сейчас воюют в той же Сирии, и тех, кто свергал в Ливии Каддафи и в Ираке Саддама Хусейна?

- Могли.

- А в самой армии Наджибуллы могли быть те, кто предал руководство своей страны?

- Могли.

- Тогда почему же, если его армия и спецслужбы могли и без руководства советников из СССР противостоять агрессии душманов, которые были поддержаны ЦРУ, финал жизни самого Наджибуллы был столь трагичен?

- К гибели режима и самого Наджибуллы привел прежде всего отказ уже российского руководства от всесторонней поддержки Афганистана при одновременном наращивании усилий со стороны противников.

- Когда была окончательно решена судьба доктора Наджиба?

- Опять же, в момент отказа Москвы от всесторонней помощи Афганистану.

- По вашему мнению, что могло заставить высшее руководство СССР не обратить внимание на доклады председателя КГБ Владимира Крючкова, где говорилось, что только режим Наджибуллы может стать китайской стеной для предотвращения слияния сепаратистов всех мастей Закавказья, Северного Кавказа и Средней Азии с афганскими террористами и что этот союз повлечет за собой уже в этих регионах СССР начало гражданской войны?

- Отсутствие дальновидности.

- Кто, по вашему мнению, мог так открыто и безбоязненно противостоять мнению одного из самых информированных в СССР чиновников высшего ранга, члена Политбюро и председателя КГБ Владимира Крючкова?

- Сам Михаил Горбачев.

- Почему же выбор в Кремле пал именно на Наджибуллу как на преемника Бабрака Кармаля?

- Слабость Бабрака Кармаля стала очевидной. Другой альтернативы ему, кроме Наджибуллы, не было.

- Итак, Бабрак Кармаль, по вашему мнению, уступал по своим личным качествам и как руководитель в такое непростое для Афганистана время, с 1979-го по 1989 год, главе ХАД Наджибу. В чем?

- Уступал. Прежде всего, по физическому и моральному здоровью.

- В книге генерала-лейтенанта ПГУ КГБ Николая Леонова "Лихолетье" прямо говорится о разногласиях и интриганстве лидеров двух крыльев правящей после 1979 года в Афганистане Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) "Хальк" и "Парчам". Одни из них опирались на военных в Москве, другие - нашли себе покровителей в КГБ СССР. По вашему мнению, можно ли было отнести Наджибуллу к этим "интриганам", и был ли он таким коварным человеком, который завышал показания внедрения агентуры ХАД в бандформирования, а также успехи руководимой им спецслужбы перед председателем КГБ Владимиром Крючковым, чтобы пробиться к полной власти в своей стране?

- Разногласия между "Хальк" и "Парчам" были и есть. Однако фигурой, способной нивелировать эти разногласия и консолидировать усилия лидеров двух крыльев НДПА, мог стать только Наджибулла в силу своих личных и деловых качеств. Именно поэтому в Москве была поддержана кандидатура Наджибуллы на смену Бабрака Кармаля.

- Но все же, в вашем ведомстве были предложены какие-то меры, чтобы войска нашей страны смогли уйти из Афганистана как победители?

- Наша страна помогала устоять законному правительству Афганистана, и войска СССР были выведены по согласованию с этим правительством, которое оставалось у власти в стране. Поэтому задачи и армии, и нашего ведомства, и всех советских представительств в Афганистане были выполнены. А вопрос о "победителе" вообще никогда не ставился.

- Если ЦРУ увеличивало после вывода войск СССР свое влияние в Афганистане, а руководство КГБ знало, что это произойдет после февраля 1989 года, и информировало об этом руководство СССР, разве не разумно было бы ответить США на их обман?

- Было бы разумно.

- Не были ли ошибочными действия военных и советников из КГБ СССР оставлять оружие не только афганской армии, но и ряду глав кишлаков перевала Саланг, по которому уходили войска СССР из Афганистана?

- Это не было ошибкой, поскольку оставляли оружие только тем, кто сотрудничал с нами.

- Кто же из военных руководителей контингента войск СССР в Афганистане, по вашему мнению, Борис Громов или Валентин Варенников, осуществлял вывод наших войск из Афганистана, а до этого провел переговоры с Ахмадом Шахом Масудом? И получил ли Ахмад Шах Масуд крупную сумму за то, чтобы его люди не стреляли по колоннам нашей армии, покидающей Афганистан?

- С Ахмад Шахом Масудом поддерживали контакты представители спецслужб. О его подкупе информацией не располагаю.

- А кто же и чьими руками мог так ловко и - главное - почему разобраться с тигром Панджшерского ущелья Ахмадом Шахом Масудом? И кем же он, по вашему мнению, был - союзником России или просто ловким феодалом, который находил выгоду в дружбе с любым союзником?

- Ахмад Шаха Масуда ликвидировали его политические противники и соперники в борьбе за власть в Кабуле.

- После горбачевской России в окружении президента Бориса Ельцина были здравомыслящие политики, такие как руководитель СВР Евгений Примаков, руководитель министерства безопасности РФ Виктор Баранников... Виктор Баранников писал на имя президента РФ правдивые записки о состоянии дел на 1992 год на таджикско-афганской границе, в которых говорилось, что обстановка на этом участке близится к локальному конфликту. А Евгений Примаков, в силу своей предыдущей работы в СВР, был прекрасно осведомлен о состоянии дел в арабском регионе, а значит, он понимал, чем чревато создание "Талибана"* в Афганистане. По вашему мнению, были ли с их стороны внесены предложения о помощи Наджибулле? И если да, то какие?

- О необходимости оказания всесторонней, прежде всего военно-технической и политической, помощи режиму Наджибулле понимали и докладывали руководству РФ руководители всех наших спецслужб.

- Тогда чья точка зрения по афганскому вопросу и решила в негативном плане судьбу Наджиба?

- Именно позиция самого президента РФ решила судьбу Наджибуллы. Источник - Правда.Ру

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