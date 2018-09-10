"Казахский Мутко" Жарасбаев: Кокпаристы Казахстана играли в полную мощь...

09:52 11.09.2018

Жарасбаев: кокпаристы Казахстана играли в полную мощь и не реагировали на скандал



Председатель комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Серик Жарасбаев прокомментировал конфликт, произошедший со сборной Казахстана на Всемирных играх кочевников в Кыргызстане



"В целом выступление наших кокпартистов считаю достойным. Они заняли третье общекомандное место. Это хороший результат. Я считаю, что спортсмены должны быть готовы ко всем ситуациям. Уверен в том, что наши кокпаристы практически никак не отреагировали на этот скандал и играли, как могли", - отметил Жарасбаев в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан.



О том, как ведомство в целом оценивает выступление Казахстана на Играх кочевников, слушайте в аудиофайле.



Скандал с кокпаристами из Казахстана

В этом году Казахстан оказался в центре внимания на Всемирных играх кочевников. Отечественная сборная не вышла на поле, когда по расписанию должна была состояться игра с командой из Красноярского края России.



Кокпаристов из Казахстана обвинили в трусости

Высказывались несколько причин такого поведения, по одной из которых спортсменам не предоставили лошадей. Позже глава Минкультуры Казахстана заявил, что у сборной были разногласия с организаторами из-за правил.

Зрители не увидели на ВИК традиционной схватки Казахстана и Кыргызстана, так как отечественные шабандозы сенсационно уступили Узбекистану в полуфинале. Бывший наставник кыргызских кокпаристов обвинил казахстанцев в "игре в поддавки", а в казахстанской федерации кокпара объяснили, что на крупный турнир отправилась молодая неопытная команда.