Рыночные механизмы сталинской экономики. СССР был вполне жизнеспособен, - С.Васильев

10:18 11.09.2018 Рыночные механизмы сталинской экономики



Анонсированное в предыдущем материале (Про все, что нас не убивает...), описание механизмов распределения национального продукта, определение измеряемых характеристик справедливости при распределении, невозможно без упоминания сталинской экономики, которая в корне отличается от насквозь миофологизированных версий как современных либералов, так и современных марксистов, ибо к ужасу и тех, и других, рыночные механизмы распределения в рамках этой экономике не только существовали, но и вполне продуктивно работали на благо всего общества, подтверждая крылатую фразу про то, что "нет плохих инструментов, есть косорукие исполнители..."



"При Сталине потребления не было и все ходили в ватниках - это единственное, что могла произвести советская промышленность", - уверенно гундят баксолюбы и какунихачухи, воспроизводя нехитрую агитку из недр Ельцин-центра. Ребята они упорные, фактами их не прошибешь, поэтому вступать с ними в дискуссии не буду, для остальных же - буквально несколько цифр вот отсюда: http://istmat.info/node/45426 и всего одна цитата про "ужасные 30е:



"С 1 января 1935 г. была упразднена карточная система распределения хлеба, муки и крупы и открылась ненормированная государственная и кооперативная торговля хлебом и другими указанными выше продуктами. С октября 1935 г. было отменено нормированное снабжение всеми остальными продовольственными продуктами, а с января 1936 г. - промышленными товарами.



О росте рыночных фондов важнейших товаров широкого потребления за эти годы свидетельствуют следующие данные: рыночный фонд хлопчатобумажных тканей в 1937 г. увеличился по отношению к 1932 г. на 91%, шерстяных тканей - на 236, трикотажных изделий - на 299, кожаной обуви - на 138, хозяйственного мыла - на 158, животного масла - на 301, сахара - на 182% и т. д. Особенно сильно возросли рыночные фонды культурных товаров: велосипедов, патефонов, радиоприемников и т. п.



А вот особенно любопытно - про снижение цен и растущем спросе:



Розничные цены в октябре 1935 г. были снижены на ржаной хлеб на 45,5%, крупу - на 54,1, мясо - на 38,5, сахар - на 42,7, кондитерские товары - на 50% и т. д. Неоднократно понижались цены и на промтовары. Уменьшение цен на промтовары в июне - июле 1937 г. на 5 - 16% охватило 80 - 90% всех промтоваров. Снижение цен в государственной торговле и в кооперации повлекло за собой значительное падение цен на колхозном рынке. Во второй пятилетке цены на колхозных рынках уменьшились в целом почти на 59%.



Снижение цен дало народным массам страны экономию, определяемую за 1935 - 1936 гг. в 10 млрд. руб. Снижение цен на промтовары в середине 1937 г. дополнительно дало потребителям экономию в 1,4 млрд. руб.



Естественно такая экономия не могла не дать дополнительный торговый оборот, и он получился вполне впечатляющий - с 1935 по 1937 - 154%, и колхозной торговли - 122%. В 1938 году рост продолжился Розничный оборот увеличился до 138574,3 млн. руб., т. е. на 10% по сравнению с 1937 г. Оборот колхозно-базарной торговли увеличился за этот год на 37% и достиг 24399,2 млн. руб. Оборот общественного питания увеличился с 6386 млн. руб. в 1933 г. до 7125 млн. в 1935 г. и 10158 млн. руб. в 1937.



Снижение цен, оказывается, приводит к увеличению спроса и улучшению деловой активности. Ну кто бы мог подумать? Сталинская команда про это знала, а вот современный экономикС даже не догадывается... Для современного экономикса снижение цен смерти подобно, ибо сразу падает фетиш современных "типа экономистов" - ВВП.



В 1937 г. потребкооперация продала в деревне больше, чем в 1935 г.: радиоприемников - на 70%, патефонов - на 121, велосипедов - на 31% и т. д. По сравнению с 1928 г. розничный оборот сельских магазинов и палаток в 1936 г. увеличился в 6,3 раза по сахару, в 17,7 раза - по кондитерским изделиям, в 5,2 раза - по мануфактуре и одежде, в 9,7 раза - по обуви, в 8,3 раза - по предметам санитарии и гигиены, в 23,7 раза - по культтоварам и т. д."



Оцените рост самой торговой сети: "По сравнению с первым периодом нэпа число магазинов и палаток государственной и кооперативной торговли увеличилось (1924 - 1936 гг.) в городе в 5,5 раза и в деревне в 8,5 раза. С конца 1934 г. по конец 1937 г. количество магазинов и палаток увеличилось с 286,2 тыс. до 327,4 тыс."



Соответственно растет и количество рабочих мест: "В 1935 г. было 1,6 млн. торговых работников, в 1937 г. стало 2 млн., т. е. на 25% больше. Причем рост этот - не за счет сокращения рабочих мест в индустриальной сфере. Там рост идет еще более впечатляющий."



Будет оказия - сравните, пожалуйста , эти цифры с ростом торговли за это же время в благословенной цивилизованной Европе и в цитадели демократии - США, которые постоянно приводят в качестве потребительского примера баксолюбы и какунихачухи.



А сталинская команда, кстати, таким ростом потребления была недовольна:



"...Надо прямо сказать, что потребности населения, материальное благосостояние и доходы населения растут быстрее, чем развивается товарооборот, отсюда разрыв между темпами роста спроса и товарооборота. Вот почему мы должны будем усилить товарооборот, принять серьезные меры к улучшению торговли" Микоян, XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет, стр. 217"



Кстати для любителей заунывных песен про уравниловку при Сталине: "С переходом на ненормированную торговлю в 1935 г. государственные магазины были переведены на хозрасчет. Одновременно была перестроена и оплата труда торговых служащих на основе внедрения сдельщины в форме процента с оборота."



Как видите, с пониманием законов о рыночном спросе и стимулирования рыночных механизмов через личную материальную заинтересованность в сталинское время в СССР было все в порядке, только одна цитата:



"Надо, наконец, понять, что товары производятся в последнем счете не для производства, а для потребления. У нас бывали случаи, когда товаров и продуктов было немало, но они не только не доходили до потребителя, а продолжали годами гулять в бюрократических закоулках так называемой товаропроводящей сети - в стороне от потребителя. Понятно, что при этих условиях промышленность и сельское хозяйство теряли всякий стимул к расширению производства, товаропроводящая сеть затоваривалась, а рабочие и крестьяне оставались без товаров и продуктов. В результате - расстройство экономической жизни страны, несмотря на наличие товаров и продуктов.



Чтобы экономическая жизнь страны могла забить ключом, а промышленность и сельское хозяйство имели стимул к дальнейшему росту своей продукции, надо иметь еще одно условие, а именно, - развернутый товарооборот между городом и деревней, между районами и областями страны, между различными отраслями народного хозяйства. Необходимо, чтобы страна была покрыта богатой сетью торговых баз, магазинов, лавок. Необходимо, чтобы по каналам этих баз, магазинов, лавок безостановочно циркулировали товары от мест производства к потребителю. Необходимо, чтобы в это дело были вовлечены и государственная торговая сеть, и кооперативная торговая сеть, и местная промышленность, и колхозы, и единоличные крестьяне" [Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 461.].



Сталин, мечтающий про торговые сети, это, предполагаю, готовый разрыв шаблонов по обе стороны баррикад, и у современных либералов, и у современных марксистов...



Но так как наша задача сегодня - не развенчивание идеологических клише, а изучение проблем распределения национального продукта, предлагаю окунуться в пучины сталинского "тоталитаризма", коим в те годы был Госплан СССР, и попытаться выяснить, с помощью помощью каких инструментов он обеспечивал спрос на растущее такими бешеными темпами потребление. Какие проводил исследования, если все рапредялось в приказном порядке (как нас учат на уроках истории имени Фурсенко)? И вот, читая отчеты того времени, постановления и другие нормативные документы, я обратил внимание на многократно и постоянно повторяющиеся термины: "рынок, рыночный, потребительские спрос" и так далее, и тому подобные, которые обычно являются признаком присутствия той самой "невидимой руки", на которую, как на фетиш, мастурбируют либерасты, и которую так искренне ненавидят большевики.



Не верим никому, читаем документы. Ну хотя бы вот этот, который обязывает тяжелую промышленность тоже участвовать в удовлетворении растущих потребностей граждан СССР (СНК от 1936.07.07): "... Установить, что реализация заводами части предметов широкого потребления .. (например: мебель для общежитий, садово-огородный инвентарь для ОРС"ов, спецодежда и т. д.), на внерыночное потребление допускается в пределах не свыше 15% из общего выпуска этих предметов с обязательным указанием в месячных отчетах размеров внерыночного потребления."



Оказывается только 15% продукции народного потребления предприятиям разрешается продавать вне рынка. А остальные 85% - будь добр - на базар-магазин-в потребкооперацию. Жуткая командно-административная экономика, не правда ли? Или таковой ее сделала последующая хрущевско-брежневская "оттепель", плавно переходящая в охлократическую диктатуру.



Кстати, там же, в этом же постановлении вообще жуткие вещи:



"Установить, что вся прибыль от производства предметов широкого потребления остается в распоряжении соответствующих предприятий при условии выполнения предприятием установленной для него программы производства этих предметов и хорошего качества продукции.



Не менее 75% прибыли от производства предметов широкого потребления используется предприятием на дальнейшее развитие этого производства, улучшение их качества и внешнего оформления, расширение выпускаемого ассортимента и рациональное использование отходов и не более 25% этой прибыли на выдачу премиального вознаграждения инженерно-техническим работникам и рабочим соответствующих цехов за ценные предложения по улучшению производства предметов широкого потребления, перевыполнение программы их производства и улучшение качества."



Вообще кошмар жуткий, не правда ли? Серый унылый совок вроде, и вдруг мало того, что вся прибыль (слово то какое капиталистическое) остается в распоряжении предприятия, так еще и 3/4 этой прибыли в обязательном порядке направляется на улучшение качества и внешнего оформления.



Ну а возвращаясь к механизму работы рыночных механизмов в сталинской экономике, то функцировал он просто и эффективно:



Текущие потребности населения Госплан замерял посредством широкой сети частной торговли и сферы услуг, которые, как нервные окончания, чутко реагировали на изменение спроса и в соответствии с ним формировали свои собственные планы. Эти планы, попадая в Госплан, становились основанием для госзадания группе "А" по производству тех средств производства, без которых выполнение торговых планов было бы просто невозможно. То есть Госплан, оценив консолидированные потребности торговли, мог оценить необходимый и достаточный станочный парк для удовлетворения этих потребностей.



"Невидимая рука рынка", в данном случае, была как раз на своем месте, ибо ничем не руководила, а именно сообщала о потребностях, работая тем, чем и должна работать, а именно сигнальной, а не управляющей системой. Таким образом верный ленинец товарищ Хрущев, ликвидировав многоукладность сталинской экономики, вырубил именно нервную систему производственного организма, превратив его, под овации ХХ съезда, в тот самый унылый совок, который уже по всем параметрам проигрывал "нашим западным партнерам"...



Сергей Васильев, aftershock.news, 25 сентября 2017 Источник - Номад

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