"Вставайте!". В Германии формируется левая полит-сила против мигрантов, США и за Россию, - М.Епифанова

10:40 11.09.2018

"Вставайте" - против неконтролируемой миграции, за независимость от США и дружбу с Россией



Мария Епифанова

собкор в странах Балтии

"Вставайте" (Aufstehen) - так называется новое политическое движение, официально стартовавшее в Германии 4 сентября. Его создательница - Сара Вагенкнехт, сопредседатель левой партии die Linke, преемницы правивших в ГДР коммунистов. В ряды нового движения уже вступили представители разных партий левого фланга. Официальной программы пока нет - есть только лозунги. И хотя большая их часть звучит как откровенный популизм, это, судя по последним выборам в Австрии и Италии, иногда именно то, на что есть политический спрос.



"Get up, stand up" (поднимайтесь, вставайте), - цитируют основатели движения Боба Марли на официальном сайте своей инициативы. "Мы должны встать, чтобы изменить эту страну, потому что ни один политик, ни одна партия не смогут решить наши проблемы, если этого не сделаем мы сами", - говорится в описании. Универсальный заход для любого нового политического движения. Дальше - о том, что "Aufstehen" - движение за обновление, в его рядах - "водители такси, кассиры, пенсионеры, художники, рабочие, врачи"; "у лоббистов большие деньги, у нас - люди".



В заявлении движения сказано, что политической программы пока нет - она будет разрабатываться вместе со сторонниками. Зато очерчены основные цели. Во внутренней политике: защита рабочих мест, высокие зарплаты, справедливые налоги, высшее образование для всех, социальная помощь бедным, экономика с оглядкой на окружающую среду. В сущности, все то, о чем говорят основные действующие партии левого толка - социал-демократы, Левая партия и "зеленые". Во внешней политике: новая "политика мира", подразумевающая "независимость" Германии от США, а также отказ от "ледникового периода" в отношениях с Россией.



Задача-минимум нового движения - привлечь в свои ряды членов и сторонников социал-демократов, зеленых и левых, а также тех, кто принципиально не голосует за представленные в парламенте партии. Задача-максимум - сформировать новое левоцентристское правительство без блока ХДС/ХСС с Ангелой Меркель во главе.



О последнем пока говорить рано. Во-первых, "Aufstehen" позиционирует себя как надпартийное движение и не зарегистрировано как партия - а значит, согласно немецкому законодательству, не может участвовать в выборах. Во-вторых, пока сложно понять, сколько у него потенциальных сторонников. На официальную рассылку движения подписались свыше 100 тысяч человек, в фейсбуке - 50 тысяч, но часть из них - просто интересующиеся. С другой стороны, по данным разных опросов, около 25% немцев готовы были бы поддержать это движение, будь оно представлено в списке для голосования.



По мнению Геро Нойгебауэра, политолога из Свободного университета Берлина, эти цифры во многом связаны с поддержкой не столько движения, сколько его основательницы Сары Вагенкнехт - сопредседателя Левой партии, которая идеально подходит на роль того, кто может объединить всех недовольных: активно критикует Ангелу Меркель, "засилье" капиталистов, увеличение военного бюджета и участие Германии в военных операциях, выступает за дистанцирование от США и сближение с Россией.



Движение появилось в тот момент, когда левые партии в Германии, как в общем-то и в большей части Европы, теряют поддержку. На последних выборах в сентябре 2017 года социал-демократы - самая сильная левая партия Германии - набрали 20,5%, это худший результат за все время существования партии. Отчасти, по мнению Геро Нойгебауэра, это связано с тем, что традиционно "левую" повестку - социальная помощь, пенсии, образование - успешно осваивает ХДС/ХСС. Вторая причина - миграционный вопрос, на который нет удачного ответа ни у левых партий, ни у Ангелы Меркель.



Собственно, поэтому на тех же выборах в сентябре прошлого года впервые в парламент прошла ультраправая "Альтернатива для Германии" - причем с уверенным результатом в 12,6%, который позволил ей стать третьей по численности в бундестаге. У "Альтернативы" решение миграционного вопроса есть: закрыть внешние границы Евросоюза, ввести контроль на границах Германии, тех, кто получил отказ в предоставлении убежища, мгновенно депортировать, развивать традиционную немецкую культуру в противовес исламской.



Миграционную тему успешно использует и "Aufstehen": если в вопросах внешней политики они опираются на левую повестку, то в вопросе защиты границ гораздо ближе к правым. Правда, тут формулировки пока осторожные: "мы ожидаем, что Германия и Европа признают свою коллективную ответственность за приток беженцев и мигрантов и предпримут активные действия для борьбы с последствиями". С этой позицией движение "Вставайте" надеется отвоевать часть сторонников у "Альтернативы".



По словам Геро Нойгебауэра, именно правая позиция по миграционному вопросу отчасти объясняет популярность движения "Вставайте": "Это работает, потому что те, кто боится "не выжить" в условиях глобальных вызовов, кто считает, что государство не защитит их, становятся сторонниками этой инициативы". В данный момент, считает политолог, движение не способно оказать серьезного влияния на политический ландшафт Германии. Но будущее перед ними открыто. И шансы нового движения высоки: именно миграционный вопрос рушит рейтинги Меркель, ссорит ее с партнерами по коалиции и сильно волнует немецких граждан. И это как раз та проблема, которая привела к власти популистов в Австрии и Италии.