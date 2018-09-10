В Узбекистане вырубили фейсбук. За что?

10:45 11.09.2018

В УЗБЕКИСТАНЕ "ВЫРУБИЛИ" ФЕЙСБУК

Почти неделю в Узбекистане не работает Фейсбук. Местные власти отмалчиваются.



Местные наблюдатели выдвигают сразу несколько версий.



Так, недавно в республике были задержаны девять исламских блогеров, которые с яростно критикуют власти.



Другая вероятная причина – судебный процесс по делу о "миллиардах" Гульнары Каримовой в Стокгольме. Там часто называют имя премьер-министра Абдуллы Арипова.



Вполне возможно, что заработал новый механизм внесудебной блокировки сайтов. Решение теперь выносится на основании данных Центра мониторинга в сфере массовых коммуникаций.



Кстати, Фейсбук давно уже недоступен в Туркменистане и Таджикистане.