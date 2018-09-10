 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 10.09.2018
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    Узбекистан   | 
В Узбекистане вырубили фейсбук. За что?
10:45 11.09.2018

В УЗБЕКИСТАНЕ "ВЫРУБИЛИ" ФЕЙСБУК
Почти неделю в Узбекистане не работает Фейсбук. Местные власти отмалчиваются.

Местные наблюдатели выдвигают сразу несколько версий.

Так, недавно в республике были задержаны девять исламских блогеров, которые с яростно критикуют власти.

Другая вероятная причина – судебный процесс по делу о "миллиардах" Гульнары Каримовой в Стокгольме. Там часто называют имя премьер-министра Абдуллы Арипова.

Вполне возможно, что заработал новый механизм внесудебной блокировки сайтов. Решение теперь выносится на основании данных Центра мониторинга в сфере массовых коммуникаций.

Кстати, Фейсбук давно уже недоступен в Туркменистане и Таджикистане.

Источник - vesti.uz
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