На взятке погорел молодой выдвиженец - хоким Юнусабадского района Ташкента Бахтиер Абдусаматов

10:47 11.09.2018

ГЛАВА ЮНУСАБАДА ПОГОРЕЛ НА ВЗЯТКЕ

С поличным при получении взятки попался молодой хоким (глава) Юнусабадского района Ташкента Бахтиер Абдусаматов.



Деньги брались за выделение земельного участка.



Абдусаматов – из новой волны назначенцев, он выдвинулся уже при Шавкате Мирзиееве, возглавив хокимият в апреле 2017-го.