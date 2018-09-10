Рябчиков жуй... Главный узб-буржуй Алишер Усманов скромненько отметил 65-летие

11:14 11.09.2018

АЛИШЕР УСМАНОВ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ: РЕПОРТАЖ К 65-ЛЕТИЮ (ВИДЕО)



65-летие отметил российский предприниматель и меценат, основатель USM Holdings, президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов.



Уроженец Узбекистана, выпускник МГИМО, владелец, с одной стороны, классических предприятий, будь то российские металлургические заводы или газета "Коммерсант", с другой, - он - один из тех, кто одним из первых в мире увидел коммерческий потенциал Интернета и в отличие от многих других сверхбогатых людей без особого шума вокруг собственной персоны вложил миллионы - если точно, то 2 миллиарда долларов - в благотворительность и меценатство.



Его фонд неспроста называется "Искусство, наука и спорт". Поддержку получают и спортивные клубы и федерации, молодые спортсмены и уже опытные атлеты. Волейбол, футбол, гребля на байдарках и каноэ, боевые искусства и, конечно же, его любимое фехтование. Сам мастер спорта и член советской сборной Алишер Усманов теперь - президент Международной федерации фехтования. А ведь как раз увлечение шпагами и рапирами и тренировки во Дворце спорта в Ташкенте свели Усманова с его будущей женой, тренером наших блестящих чемпионок, гимнасток-художниц Ириной Винер. И Алишер Бурханович, и Ирина Александровна родом из Узбекистана, они и по сей день сохраняют связь с родиной. Потому слово - главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву.



"Алишер Бурханович активно поддерживает проекты по развитию регионов нашей страны, созданию туристической инфраструктуры, бережному сохранению культурно-исторического наследия, а также в сфере просвещения и спорта. Родившийся на благодатной узбекской земле Алишер Бурханович Усманов никогда не забывал о своих исторических корнях и сегодня вносит огромный вклад в развитие процветания Узбекистана. Он по праву пользуется большим уважением и авторитетом в нашей стране", - отметил Шавкат Мерзиеев.





