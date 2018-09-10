 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 10.09.2018
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Китайцы перестроят в Москве "Китай-город"
11:21 11.09.2018

Китайцы перестроят Китай-город
Реконструкцией зданий на Москворецкой набережной займется Vanke

Китайская China Vanke может получить 75% в компании, которая будет реконструировать комплекс зданий на Москворецкой набережной. Общая стоимость проекта оценивается в 40 млрд руб. В случае сделки China Vanke может взять на себя все расходы на девелопмент, а его текущий собственник - бывший топ-менеджер "Главстроя" Артур Маркарян - займется вопросами управления.

О планах китайской девелоперской группы China Vanke приобрести 75% в ООО "Горкапстрой-гарант", владеющем проектом реконструкции комплекса зданий Академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого (столичный район Китай-город), "Ъ" рассказали источник, близкий к покупателю, и консультант на рынке коммерческой недвижимости. По их сведениям, переговоры в продвинутой стадии, покупатель намерен взять на себя финансирование проекта. В июле собственником ООО "Горкапстрой-гарант" стал бывший топ-менеджер "Главстроя" Артур Маркарян. В понедельник он воздержался от комментариев. Получить оперативный комментарий в Vanke не удалось.

China Vanke, созданная в 1984 году, один из крупнейших застройщиков в Китае. Кроме домашнего рынка у нее есть интересы в США, Великобритании, Малайзии, Гонконге. Выручка группы в 2017 году составила 237 млрд юаней (около $34,5 млрд), ее капитализация - $37 млрд.

Масштабный проект реконструкции зданий Академии ракетных войск на Москворецкой набережной "Горкапстрой-гарант" приобрела в октябре 2017 года: на конкурсе компания заплатила 10 млрд руб. за лот, в который вошли 133 тыс. кв. м (30 строений, из которых пять - объекты культурного наследия). До господина Маркаряна, по словам источников "Ъ", компания была связана со структурами Геннадия Тимченко, но представитель его холдинга Volga Group это отрицал. Артур Маркарян ранее говорил, он единственный бенефициар "Горкапстрой-гаранта" и не скрывал, что ищет партнера для реализации проекта.

В ходе реконструкции зданий академии их площадь вырастет до 173,7 тыс. кв. м, на территории появится гостиничный комплекс с апартаментами, магазинами и ресторанами. По изначальной оценке, стоимость реализации проекта могла достигнуть 10 млрд руб., но директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова считает, что смета вырастет: "Это премиальная локация, здесь все должно быть лучшим и с соответствующей отделкой". По ее расчетам, дополнительные расходы на качественные материалы составят 100–150 тыс. руб. на 1 кв. м, что увеличит инвестиции в проект до 30 млрд руб. По словам одного из собеседников "Ъ", если китайцы берут на себя расходы на реализацию, то затраты на выполнение работ как раз составят 75% от общей стоимости проекта, учитывающей 10 млрд руб. на его покупку.

Партнерская схема, при которой существенная часть расходов по проекту ложится на иностранного инвестора, распространена в России, отмечает Ольга Широкова. "Но китайские инвесторы часто хотят использовать свои подряды и мощности, поэтому только финансами участие может не ограничиться",- не исключает она. Российский участник проекта, по ее мнению, возьмет на себя работу с архитекторами, контроль всех этапов проектирования и другие организационные задачи.

В 2017 году Vanke уже пыталась выйти на российский рынок: компания хотела купить долю Бориса Минца в O1 Properties (объединяет активы бизнесмена в коммерческой недвижимости в Москве). В JLL активизацию инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона в России называют частью общемирового тренда: за пять лет в Китае объем трансграничных инвестиций в недвижимость достиг $125 млрд. На российский рынок китайские инвесторы предпочитают выходить с партнером. Самая свежая сделка с их участием - продажа здания бизнес-центра "Военторг" в центре Москвы консорциуму, куда входят российская Avica Management Company и китайская Fosun. Другим примером является комплекс "Балтийская жемчужина" в Санкт-Петербурге (205 га), в котором соинвестором стал консорциум пяти китайских корпораций во главе с Шанхайской индустриально-инвестиционной компанией.

Екатерина Геращенко, Халиль Аминов, Яна Рождественская

Источник - Коммерсант
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