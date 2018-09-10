В Киргизии учредят орден "Чынгыз Айтматов". Заслужил!

11:30 11.09.2018

Профильный комитет Жогорку Кенеша одобрил законопроект об учреждении ордена "Чынгыз Айтматов"



Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша одобрил законопроект "О внесении изменений в закон КР "О государственных наградах и почетных званиях в Кыргызской Республике" в первом чтении.



Депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева отметила, что концепция данного законопроекта направлена на сохранение наследия и увековечивания памяти Чынгыза Айтматова, популяризации кыргызской литературы, искусства и культуры на международном уровне.



Так, законопроектом предусматривается учреждение ордена "Чынгыз Айтматов", которым будут награждаться граждане Кыргызстана за выдающиеся достижения в области литературы, кинематографии и других искусств, а также в развитии и продвижения их на международном уровне. Как отметила депутат, данным орденом могут награждаться иностранные граждане за продвижение идей гуманизма, укрепления мира и духовного развития человечества.

По итогам обсуждений депутаты одобрили документ в первом чтении и направили на рассмотрение палаты.



Альбина Метерова.