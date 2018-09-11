 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Неолиберальная пропаганда. В миграционном кризисе обвиняют... неудовлетворенных европейских мужчин, - С.Князев
15:34 11.09.2018

Неолиберальная пропаганда: чудеса да и только!
ЕС: в миграционном кризисе обвиняют... неудовлетворенных европейских мужчин

Святослав Князев
11.09.2018

Один из известных неолиберальных экспертов Европейского союза – Даниэль Грос – опубликовал на страницах Интернет-ресурса Project Syndicate статью "Секс и популизм", в которой представил своеобразный взгляд на охвативший Евросоюз миграционный кризис.

Директор брюссельского Центра европейских политических исследований, работавший ранее в МВФ, Еврокомиссии и Европарламенте, убеждает своих читателей в том, что приток мигрантов в Европу идет на спад, а обсуждение миграционной проблематики подогревается искусственно правыми партиями и организациями. Грос утверждает, что к мигрантам негативно относятся преимущественно низкоквалифицированные работники, у которых те якобы отбирают рабочие места, однако тут же подчеркивает, что дело, по его мнению, не только в этом. Например, в Германии с ее низким уровнем безработицы и хорошими условиями жизни никаких экономических предпосылок встречать в штыки приезжих вроде бы и нет.

Рассуждая "от обратного", Грос приходит к выводу, что главным источником проблем является изменение гендерного баланса в Европе. В Восточной Германии соотношение мужчин и женщин и так составляет 115 к 100, из-за чего молодым немцам якобы становится тяжело устраивать свою личную жизнь. А в Хемнице, по его информации, соотношение мужчин и женщин в возрастной категории от 20 до 40 лет – самое высокое в стране. Поэтому, по мнению директора Центра европейских политических исследований, именно там и началось активное противостояние между местным населением и приезжими.

По его словам, так как у мужчин с высоким уровнем доходов и социальным статусом и так все в порядке с личной жизнью, протестовать на улицу выходят по большей части люди с заработками ниже среднего. Если читать между строк – неудачники, публично выплескивающие таким образом свою неудовлетворенность.

Умопостроения Гроса выглядят достаточно гладко и убедительно, если рассматривать их сами по себе. Однако достаточно задуматься над некоторыми обстоятельствами, чтобы вся эта стройная модель рассыпалась на глазах.

Довод, лежащий на поверхности: жители Хемница, определенно, не заставляли толпу прибывших из Сирии и Ирака парней убивать одного немца и калечить другого. И жители Кетена не принуждали мигрантов уже после хемницкого инцидента, в ночь с 8 на 9 сентября, забивать до смерти немца, вступившегося на улице за женщину, рядом с которой устроили разборки трое распоясавшихся "гостей" Европы. Да и в Кельне девушки на улицах не заставляли выходцев с Ближнего Востока себя насиловать.

На долю недавно прибывших мигрантов приходится сегодня почти 9% от всех совершаемых в Германии преступлений: порядка 15% изнасилований и тяжких телесных повреждений и около 12% покушений на убийство.

Вопреки рассуждениям Гроса на самом деле в манифестациях на улицах Хемница участвовали далеко не только молодые необразованные мужчины. Среди демонстрантов было много пенсионеров и семейных людей, которых сложно заподозрить в "сексуальной неудовлетворенности", приписываемой неолиберальным экспертом европейским правым.

Молодым мамам и папам не нравится то, что они не могут спокойно выпустить на улицу своих детей, а пенсионерам – то, что им ухудшают "социалку" в то время, как мигранты живут за счет немецких налогоплательщиков.

Кроме того, многих немцев объективно беспокоят происходящие в их стране демографические и культурные изменения. Уже в 2015 году доля населения ФРГ с "миграционными корнями" составляла 21%, а среди детей до 5 лет – 36%. Однако после этого количество мигрантов резко выросло, и, судя по всему, недалек тот час, когда доля детей мигрантов среди несовершеннолетних Германии превысит половину. И данная тенденция вызывает в Германии беспокойство уже далеко не только у ультраправых – особенно с учетом того, что значительная часть приезжих не желают воспринимать не только немецкую культуру, но даже далекие от какой-либо конкретной традиции блеклые и бесполые "европейские" ценности.

Если действующие власти Германии не найдут какого-то удобоваримого для всех выхода из сложившейся ситуации, то, скорее всего, события будут развиваться по одному из двух плачевных сценариев.

Либо гражданские конфликты, подобные хемницкому, будут становиться все более активными и массовыми, либо по всей стране будет расти рейтинг "Альтернативы для Германии" или какой-то другой правой организации, предлагающей жесткие политические варианты разрешения миграционного кризиса. Оба сценария не слишком симпатичны неолиберальному брюссельскому лобби. Поэтому в ФРГ вот уже несколько лет продолжается кампания по целенаправленной травле правых консерваторов. Она выражается в фактическом запрете упоминания их в нейтрально-положительном контексте в СМИ, а также в "привязывании" их в общественном сознании к неонацистским радикалам и других манипуляционных действиях.

Однако сейчас неолибералы, похоже, переходят на новый уровень. Статья Гроса свидетельствует о том, что бить теперь будут не только по политическому, но и по личному. У жителей Запада пытаются на подсознательном уровне создать ощущение того, что правых поддерживают только бедные неудачники, имеющие проблемы на личном фронте. С учетом того, что правые силы в Европе черпают свой электорат в значительной степени из тех социальных групп, в которых очень сильно ценится мужественность и даже брутальность, ход действительно хитрый. Если неолибералам удастся внушить подобные ассоциации, то среднестатистическому молодому человеку, привыкшему работать руками и далекому от политики, может быть неудобно связываться с силами, имеющими столь скользкую репутацию, так сказать, на бытовом уровне – друзья могут засмеять. Однако самим правым есть что сказать в ответ.

Сторонникам "глобального мира" и "единой Европы" может быть непросто манипулировать общественным мнением в ситуации, когда их подопечные убивают, насилуют и грабят коренных европейцев.

А как показывает опыт Венгрии, Италии и Британии, правые партии – уже совсем не те, что были в 90-е, и могут весьма эффективно решать поставленные перед ними информационные задачи. Правда, судя по тому, что неолиберальные эксперты уже опустились до ударов "ниже пояса" эта информационная битва вряд ли будет честной. Все более и более грязной она становится буквально на глазах.

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536669240
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