В Кыргызстане вновь создадут внутренние войска МВД

16:23 11.09.2018

11 сентября 2018, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА



В Кыргызстане вновь создадут внутренние войска Министерства внутренних дел. Информацию об этом 24.kg подтвердили в аппарате президента.



По его данным, соответствующий указ подписал глава государства Сооронбай Жээнбеков.



В документе указано, что нахождение внутренних войск в составе Национальной гвардии ограничивает их потенциал и возможности в решении служебно-боевых задач по обеспечению внутренней безопасности Кыргызстана.



Президент считает целесообразным образовать внутренние войска за счет ранее переданных Нацгвардии штатов, документации, зданий, сооружений и материально-технических средств.



Правительству, помимо разработки соответствующих законопроектов, поручили решить организационные, финансовые и иные вопросы, вытекающие из указа.