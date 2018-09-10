Поножовщина в кыргызском Токмаке. Раненный депутатом горкенеша не хочет давать показания

16:27 11.09.2018

11 сентября 2018, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Талантбек Жамангулов, которого, по его словам, ранил на скотном рынке в Токмаке ножом депутат фракции СДПК Токмакского горкенеша Тынай Жансейитов, отказывается давать показания. Об этом 24.kg сообщила адвокат подозреваемого Дарина Тезекбаева.



Отметим, после инцидента депутат исчез, его объявили в розыск и заочно предъявили ему обвинение по статье "Покушение на убийство" УК КР.



По словам юриста, ее подзащитный ни в чем не виноват. Драку затеял Талантбек Жамангулов, а Тынай Жансейитов оборонялся. Юрист утверждает, что пострадавший является членом ОПГ и состоит на учете.

В Чуйском ГУВД ранее подтвердили информацию, что Талантбек Жамангулов отказывается писать заявление. Насчет того, числится ли он в организационной преступной группировке, в милиции не уточнили.