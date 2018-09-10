США закрывают палестинское представительство в Вашингтоне. Обидевшись на ООП

16:31 11.09.2018

Госдепартамент США объявил о закрытии представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. В заявлении Госдепа говорится, что ООП не сделало шагов, необходимых для продвижения к началу прямых и результативных переговоров с Израилем.

Кроме того, Госдепартамент обвинил руководство палестинцев в том, что оно раскритиковало план администрации Трампа по достижению мира между Израилем и палестинцами, – проекта, который еще не был обнародован.



"Руководство ООП осудило американский план, которого оно не видело, и отказалось сотрудничать с правительством США в вопросе о достижении мира и другим. Поэтому, а также принимая во внимание обеспокоенность Конгресса, Администрация приняла решение о том, что сейчас представительство ООП в Вашингтоне должно быть закрыто", – заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.



В мае США официально открыли свое посольство в Израиле в Иерусалиме, перенеся его из Тель-Авива. Таким образом они подчеркнули статус этого города как столицы Израиля.



На экстренном заседании ООН 128 стран высказались против этого решения с учетом спорного статуса города. Однако власти США не стали менять решение.



В преддверии 14 мая на границе Израиля и палестинских территорий обострились протесты. В день открытия посольства во время протестной акции 28 палестинцев были убиты израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля, а около 900 человек получили ранения, в том числе 450 – огнестрельные, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей министерства здравоохранения палестинской автономии.