Талибы полностью захватили район Хам-Ааб и вышли на границу с Туркменистаном

16:35 11.09.2018

Боевики радикального движения "Талибан" захватили один из районов в провинции Джаузджан на севере Афганистана (граничит с Туркменистаном), сообщает телеканал Tolonews со ссылкой на местных чиновников.



Местные чиновники в северной провинции Джаузджан подтвердили, что район Хам-Ааб (Kham Aab) попал под контроль "Талибана" после столкновений, отмечает телеканал.



Начальник районной полиции подтвердил, что рйаон был захвачен после того как талибы провели штурм примерно в 4:15 утра по местному времени в понедельник, 10 сентября.



"50 членов сил безопасности были окружены талибами, и если правительство не отправит подкрепление, они будут убиты в ходе столкновений", - сказал он, добавив, что 10 военных были убиты в ходе продолжающихся боестолкновений.



Член провинциального совета отметил, что если подкрепления не придет в ближайшее время талибы возьмут штурмом и другие части северной провинции.