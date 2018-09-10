МИД Росссии предложил сравнить танцы Марии Захаровой и Терезы Мэй (видео)

17:28 11.09.2018

Министерство иностранных дел России обратилось с необычной просьбой с пользователям соцсетей. Им предложили сравнить танцы официального представителя ведомства Марии Захаровой и главы правительства Великобритании Терезы Мэй.



Видеоролик размещен на официальной странице МИДа. На кадрах Захарова грациозно исполняет "Калинку малинку". На другой стороне экрана Мэй пытается исполнить один из национальных танцев народов Африки.



Вопрос, адресованный пользователям звучит так: Чей танцевальный стиль в международных отношениях ближе вам? Большая часть комментариев сводится к тому, что танцы двух леди вполне отражают стиль внешней политики их стран.



Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.





