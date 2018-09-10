 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.09.2018
21:10  Зачем Путин летит в Азербайджан. Закавказье на пороге больших перемен, - С.Тарасов
20:05  США создали под Тбилиси секретную лабораторию, где ставили опыты над людьми, - разоблачает экс-министр Гиоргадзе
20:01  Иран и Россия "совместно обуздают" в Сирии непрошеных "гостей"? - С.Шакарянц
17:28  МИД Росссии предложил сравнить танцы Марии Захаровой и Терезы Мэй (видео)
16:35  Талибы полностью захватили район Хам-Ааб и вышли на границу с Туркменистаном
16:34  Актобе. Родственники погибших узбекистанцев при пожаре в автобусе в Казахстане требуют компенсации
16:31  США закрывают палестинское представительство в Вашингтоне. Обидевшись на ООП
16:27  Поножовщина в кыргызском Токмаке. Раненный депутатом горкенеша не хочет давать показания
16:23  В Кыргызстане вновь создадут внутренние войска МВД
15:34  Неолиберальная пропаганда. В миграционном кризисе обвиняют... неудовлетворенных европейских мужчин, - С.Князев
15:33  Обвал на развивающихся рынках – фактор пылесоса ФРС США, - В.Катасонов
11:30  В Киргизии учредят орден "Чынгыз Айтматов". Заслужил!
11:21  Китайцы перестроят в Москве "Китай-город"
11:14  Рябчиков жуй... Главный узб-буржуй Алишер Усманов скромненько отметил 65-летие
10:47  На взятке погорел молодой выдвиженец - хоким Юнусабадского района Ташкента Бахтиер Абдусаматов
10:45  В Узбекистане вырубили фейсбук. За что?
10:40  "Вставайте!". В Германии формируется левая полит-сила против мигрантов, США и за Россию, - М.Епифанова
10:18  Рыночные механизмы сталинской экономики. СССР был вполне жизнеспособен, - С.Васильев
10:15  Варфоломеевская ночь. Украина на грани религиозной войны, - И.Кармазин
09:52  "Казахский Мутко" Жарасбаев: Кокпаристы Казахстана играли в полную мощь...
09:46  Афганистан: "Прощайте, горы! Вам видней...", - вспоминает постпред КГБ в ДРА генерал Зайцев
09:04  Спец по роботам Бахыт Султанов - новый аким Астаны
08:48  Почему жестокие монгольские воины, дошедшие до стен Вены, не сравняли Европу с землей? - Сесар Сервера
08:43  В президентши Грузии рвется Саломе Зурабишвили. Других претендентов мочат порносайтами, - Ю.Рокс
08:41  Либо мир, либо Идлиб. Почему Россия, Турция и США не могут договориться о судьбе северной сирийской провинции, - "Къ"
08:32  В центре Европы создан Национальный альянс Таджикистана. Попытка ОБСЕ примирить официальный Душанбе с оппозицией провалилась, - В.Панфилова
08:25  Башара Асада вывели за красную черту. Разногласия по операции в Идлибе возвращают Россию и Турцию в 2015 год, - И.Субботин
08:23  Кто захватит лидерство на рынке СПГ. Россия вступает в противоборство с США, Катаром и Австралией, - Г.Шехтман
08:19  Скончался первый омбудсмен Казахстана Болат Байкадамов
08:04  На круги своя. Опального экс-главрука администрации Елбасы Джаксыбекова вернули в родную компанию "Цесна"
07:37  "Шашмаком" - плод музыкального гения нашего народа, – словно шесть полноводных рек..., - Ш.Мирзиеев (речь)
06:51  Более тысячи жертв терактов 11 сентября до сих пор не идентифицированы
01:57  В Кыргызстане стартовала кампания "100 дней против торговли людьми"
01:36  Кто убил бомжиху? Скрипали и Кэмбербэтч, - Э.Лимонов
00:37  Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать кыргызам от нового политического сезона, - 24.kg
00:33  От Эрдогана требуют непопулярных реформ. Турция между ЕС и США, - А.Асалыоглу
00:13  Армия Донбасса ушла под землю и ждет украинского наступления, - Д.Стешин
Понедельник, 10.09.2018
21:51  США помогают России заместить иранскую нефть в Евросоюзе, - Watch Crude Outlook
20:57  В Кыргызстане создадут Госагентство по развитию туризма
20:53  Первый чемпионат мира по козлодранью (кок-бору) пройдет в 2019-м в Узбекистане
20:07  Бывший американец боец ММА Джефф Монсон стал депутатом столицы Московской области
19:31  Пользуясь тем что умеют писать... В Алматы начал работу I Международный форум писателей
19:30  Казахстан за 2017 год стал почти "рекордсменом" по количеству изнасилованных женщин
19:27  "Ученые" предложили переименовать Восточный Казахстан в Алтын Алтай
19:21  Минобороны России сообщило об ударе США фосфорными боеприпасами по Сирии
19:18  Дрим Тим. Старший зять Казахстана обещает покрыть всю страну площадками Street Workout
19:17  Китай спустил на воду первый ледокол собственного производства "Сэюлун-2"
19:12  Во что превратилось АВОКУ. Кузница спортивно-сухопутных кадров КазАрмии
18:38  Самой красивой Алматинкой выбрана Камила Кожаханова (видео)
18:35  Итоги 9 сентября: Кремль проиграл региональные выборы, - Правда
18:33  Москва. Книга "Кыргызы" депутата Жогорку Кенеша Иманалиева взяла 1-е место в международном конкурсе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зачем Путин летит в Азербайджан. Закавказье на пороге больших перемен, - С.Тарасов
21:10 11.09.2018

На днях глава комитета Государственной думы России по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что президент России Владимир Путин посетит 25 сентября с визитом Баку. Эту информацию подтвердил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

Напомним, что Путин уже проводил 1 сентября в Сочи переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Стороны подписали порядка 17 документов экономического и политического характера, приняли меморандум по пяти "дорожным картам", составляющим план действий по развитию ключевых направлений сотрудничества до 2024 года, обсудили важные проблемы как в развитии взаимоотношений между двумя странами, так и региональной и международной ситуации. Тем не менее, заявил Калашников, в ходе визита в Баку два президента "будут шлифовать те вопросы, о которых стороны договорились или не договорились в ходе переговоров в Сочи". Правда, не уточнил, какие именно вопросы. Но то, что они есть, показывает необычная интенсивность российско-азербайджанского диалога, которая затрагивает военно-техническое сотрудничество, энергетику и, что наиболее вероятно, проблемы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Существуют также острые проблемы в выстраивании системы региональной безопасности, учитывая сложные процессы, развивающиеся на соседнем Ближнем Востоке в целом и в Сирии с Ираном в частности. Все понимают, что любая дестабилизация в Иране объективно в первую очередь затронет Азербайджан с проекцией хаоса на все закавказское пространство. Другое дело, если Баку будет стремиться минимизировать развитие негативных процессов в регионе, станет реальной опорной точкой в развитии. Наконец, нельзя недооценивать в широком геополитическом контексте фактор нагорно-карабахского конфликта. Поэтому активный российско-азербайджанский диалог, нежелание Тегерана иметь на севере "горячую точку" становятся сдерживающими моментами для недопущения развития событий на этом направлении по "горячему сценарию". Ожидается, что до конца нынешнего года в России состоится трехсторонний саммит с участием президентов России, Ирана и Азербайджана, на котором многое может определиться.

Бросается в глаза еще одна важная особенность. На фоне активизации российско-азербайджанского диалога, развивающегося вокруг многочисленных торгово-экономических и других совместных проектов, во внешней политике Турции наблюдается исчерпание ресурсов на закавказском направлении. Причины очевидны: Анкара сама обросла опасными для своей территориальной целостности геополитическими проблемами по всему периметру границы и нуждается в поддержке России. Поэтому активный диалог Москва - Баку не воспринимается в Анкаре, во всяком случае пока, в качестве тренда, ориентированного на подрыв влияния Турции в Азербайджане. В то же время Анкара с повышенным вниманием следит за развитием событий.

Стало известно, что накануне визита Путина в Баку там побывает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию освобождения Баку возглавляемой турецким генералом Нури-пашой Кавказской исламской армией. Заметим, что в последний раз президент Турции посещал Азербайджан в июле. Анкара, будучи в альянсе с Россией и Ираном на сирийском направлении, мечется из стороны в сторону в части решения проблемы Идлиба. Эрдоган на саммите глав Ирана, России и Турции в Тегеране затребовал объявить в этой провинции перемирие. Потом объявил, что намерен еще раз встретиться с Путиным, а сейчас выступил с призывом к возглавляемой США международной коалиции подключиться к операции в Идлибе. Это игра на грани срыва компромиссов, демонстрация имеющихся сложностей в действиях сразу на нескольких геополитических площадках.

В перспективе высока вероятность того, что интересы Турции, регионального соперника Ирана на азербайджанском направлении, могут стать камнем преткновения во взаимоотношениях между Анкарой и Тегераном. Москва и Баку это видят и хорошо понимают. Вот почему их конкретные шаги навстречу друг к другу с определением параметров долголетнего сотрудничества могут иметь знаковое значение. Конечно, при этом не стоит забывать и об интересах самого близкого союзника России в регионе - Армении. Но об этом в следующий раз.

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536689400
Новости Казахстана
- Кадровые перестановки
- Н.Нигматулин принял Посла Беларуси
- Бакытжан Сагинтаев провел заседание Комиссии по промышленному развитию
- Гадание на осенней гуще: в поисках компромисса
- Рейтинги Республики Казахстан подтверждены на уровне "ВВВ-/А-3"; прогноз - "Стабильный"
- "Развитие автомобильных дорог в рамках реализации госпрограммы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015-2019 годы" (Правительственный час в Мажилисе)
- Асет Исекешев: Астана перешла в третью фазу роста
- Сенаторы обсудили вопросы охраны государственной границы
- Малик Мурзалин посетил лесной питомник в Маралдинском учреждении лесного хозяйства
- В Астане состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) при Президенте Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  