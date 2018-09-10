|23:04 Друг мой, Крол. Назарбаев наградил посла США орденом "Достык"
22:59 Варшава. На совещании ОБСЕ подрались члены правительства и оппозиции Таджикистана
21:10 Зачем Путин летит в Азербайджан. Закавказье на пороге больших перемен, - С.Тарасов
20:05 США создали под Тбилиси секретную лабораторию, где ставили опыты над людьми, - разоблачает экс-министр Гиоргадзе
20:01 Иран и Россия "совместно обуздают" в Сирии непрошеных "гостей"? - С.Шакарянц
17:28 МИД Росссии предложил сравнить танцы Марии Захаровой и Терезы Мэй (видео)
16:35 Талибы полностью захватили район Хам-Ааб и вышли на границу с Туркменистаном
16:34 Актобе. Родственники погибших узбекистанцев при пожаре в автобусе в Казахстане требуют компенсации
16:31 США закрывают палестинское представительство в Вашингтоне. Обидевшись на ООП
16:27 Поножовщина в кыргызском Токмаке. Раненный депутатом горкенеша не хочет давать показания
16:23 В Кыргызстане вновь создадут внутренние войска МВД
15:34 Неолиберальная пропаганда. В миграционном кризисе обвиняют... неудовлетворенных европейских мужчин, - С.Князев
15:33 Обвал на развивающихся рынках – фактор пылесоса ФРС США, - В.Катасонов
11:30 В Киргизии учредят орден "Чынгыз Айтматов". Заслужил!
11:21 Китайцы перестроят в Москве "Китай-город"
11:14 Рябчиков жуй... Главный узб-буржуй Алишер Усманов скромненько отметил 65-летие
10:47 На взятке погорел молодой выдвиженец - хоким Юнусабадского района Ташкента Бахтиер Абдусаматов
10:45 В Узбекистане вырубили фейсбук. За что?
10:40 "Вставайте!". В Германии формируется левая полит-сила против мигрантов, США и за Россию, - М.Епифанова
10:18 Рыночные механизмы сталинской экономики. СССР был вполне жизнеспособен, - С.Васильев
10:15 Варфоломеевская ночь. Украина на грани религиозной войны, - И.Кармазин
09:52 "Казахский Мутко" Жарасбаев: Кокпаристы Казахстана играли в полную мощь...
09:46 Афганистан: "Прощайте, горы! Вам видней...", - вспоминает постпред КГБ в ДРА генерал Зайцев
09:04 Спец по роботам Бахыт Султанов - новый аким Астаны
08:48 Почему жестокие монгольские воины, дошедшие до стен Вены, не сравняли Европу с землей? - Сесар Сервера
08:43 В президентши Грузии рвется Саломе Зурабишвили. Других претендентов мочат порносайтами, - Ю.Рокс
08:41 Либо мир, либо Идлиб. Почему Россия, Турция и США не могут договориться о судьбе северной сирийской провинции, - "Къ"
08:32 В центре Европы создан Национальный альянс Таджикистана. Попытка ОБСЕ примирить официальный Душанбе с оппозицией провалилась, - В.Панфилова
08:25 Башара Асада вывели за красную черту. Разногласия по операции в Идлибе возвращают Россию и Турцию в 2015 год, - И.Субботин
08:23 Кто захватит лидерство на рынке СПГ. Россия вступает в противоборство с США, Катаром и Австралией, - Г.Шехтман
08:19 Скончался первый омбудсмен Казахстана Болат Байкадамов
08:04 На круги своя. Опального экс-главрука администрации Елбасы Джаксыбекова вернули в родную компанию "Цесна"
07:37 "Шашмаком" - плод музыкального гения нашего народа, – словно шесть полноводных рек..., - Ш.Мирзиеев (речь)
06:51 Более тысячи жертв терактов 11 сентября до сих пор не идентифицированы
01:57 В Кыргызстане стартовала кампания "100 дней против торговли людьми"
01:36 Кто убил бомжиху? Скрипали и Кэмбербэтч, - Э.Лимонов
00:37 Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать кыргызам от нового политического сезона, - 24.kg
00:33 От Эрдогана требуют непопулярных реформ. Турция между ЕС и США, - А.Асалыоглу
00:13 Армия Донбасса ушла под землю и ждет украинского наступления, - Д.Стешин
|Варшава. На совещании ОБСЕ подрались члены правительства и оппозиции Таджикистана
22:59 11.09.2018
Драка между членами делегации Таджикистана и сторонниками таджикской оппозиции произошла в Варшаве во время совещания ОБСЕ по правам человека, передает корреспондент РИА Новости.
На выходе из отеля, где проходит совещание, представитель таджикской оппозиции Сулаймони Орзу пытался вступить в дискуссию с представителем официальной делегации этой страны. По его словам, он хотел сфотографироваться с бывшим членом партии исламского возрождения Таджикистана Аемиддином Сатторовом.
Представитель Душанбе сначала ударил оппонента кулаком по лицу, а потом ногой. Драку быстро прекратили присутствующие рядом сотрудники отеля.
В офисе БЛИПЧ ОБСЕ сообщили, что в настоящее время изучают ситуацию.