Варшава. На совещании ОБСЕ подрались члены правительства и оппозиции Таджикистана

22:59 11.09.2018

Драка между членами делегации Таджикистана и сторонниками таджикской оппозиции произошла в Варшаве во время совещания ОБСЕ по правам человека, передает корреспондент РИА Новости.



На выходе из отеля, где проходит совещание, представитель таджикской оппозиции Сулаймони Орзу пытался вступить в дискуссию с представителем официальной делегации этой страны. По его словам, он хотел сфотографироваться с бывшим членом партии исламского возрождения Таджикистана Аемиддином Сатторовом.



Представитель Душанбе сначала ударил оппонента кулаком по лицу, а потом ногой. Драку быстро прекратили присутствующие рядом сотрудники отеля.



В офисе БЛИПЧ ОБСЕ сообщили, что в настоящее время изучают ситуацию.