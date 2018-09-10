 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 11.09.2018
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Понедельник, 10.09.2018
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Друг мой, Крол. Назарбаев наградил посла США орденом "Достык"
23:04 11.09.2018

За время вашей работы плодотворные контакты между нашими странами усилились - президент.

Состоялась встреча Назарбаева с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Джорджем Кролом, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев поблагодарил Джорджа Крола за плодотворную работу в Казахстане и отметил особый вклад дипломата в развитие двусторонних связей.

"За время Вашей работы плодотворные контакты между нашими странами усилились. В январе состоялся мой визит в США, где я встретился с Президентом Дональдом Трампом. Наше экономическое сотрудничество вышло на новый уровень. Все достигнутые договоренности успешно реализуются. И в этом Вам принадлежит большая заслуга. Вы пропагандируете казахский язык и казахскую культуру, проводите огромную работу для укрепления наших взаимоотношений. Надеюсь, Вы останетесь другом Казахстана", – сказал глава государства.
В свою очередь Д.Крол поблагодарил президента Казахстана за высокую оценку его дипломатической миссии и подчеркнул, что работа в Казахстане была для него большой ответственностью и честью. Посол также выразил надежду, что его деятельность послужит дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

В завершение встречи Нурсултан Назарбаев наградил Джорджа Крола по случаю окончания его дипломатической миссии орденом "Достық" ІІ степени за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между США и Республикой Казахстан.

Источник - zakon.kz
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