Друг мой, Крол. Назарбаев наградил посла США орденом "Достык"

23:04 11.09.2018

За время вашей работы плодотворные контакты между нашими странами усилились - президент.



Состоялась встреча Назарбаева с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Джорджем Кролом, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.



В ходе встречи Нурсултан Назарбаев поблагодарил Джорджа Крола за плодотворную работу в Казахстане и отметил особый вклад дипломата в развитие двусторонних связей.



"За время Вашей работы плодотворные контакты между нашими странами усилились. В январе состоялся мой визит в США, где я встретился с Президентом Дональдом Трампом. Наше экономическое сотрудничество вышло на новый уровень. Все достигнутые договоренности успешно реализуются. И в этом Вам принадлежит большая заслуга. Вы пропагандируете казахский язык и казахскую культуру, проводите огромную работу для укрепления наших взаимоотношений. Надеюсь, Вы останетесь другом Казахстана", – сказал глава государства.

В свою очередь Д.Крол поблагодарил президента Казахстана за высокую оценку его дипломатической миссии и подчеркнул, что работа в Казахстане была для него большой ответственностью и честью. Посол также выразил надежду, что его деятельность послужит дальнейшему развитию отношений между двумя странами.



В завершение встречи Нурсултан Назарбаев наградил Джорджа Крола по случаю окончания его дипломатической миссии орденом "Достық" ІІ степени за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между США и Республикой Казахстан.