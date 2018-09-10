"Народный банк" старшего зятя Казахстана учредил дочерний банк в Узбекистане

00:15 12.09.2018

Народный банк Казахстана "Halyk Bank" учредил дочерний банк Tenge Bank в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.



Совет директоров Народного банка Казахстана принял решение о создании дочериного банка - акционерного коммерческого банка Tenge Bank в Узбекистане, говорится в сообщении организации.



Дочерний банк будет находиться в Яккасарайском районе Ташкента.



Ранее сообщалось, что капитал "дочки" Народного банка Казахстана составит порядка $15 млн.



Народный банк Казахстана является самым крупным банком Казахстана по размеру активов.