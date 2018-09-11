 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Авария неизбежна. Ситуация на финансовом рынке может "рвануть" в любую секунду, - М.Хазин
00:46 12.09.2018

Михаил Хазин
11.09.2018

В последнее время очень много стало появляться статей, заметок, мнений о неизбежности очень крупного экономического кризиса, вызванного обвалом финансовых рынков. Причем их авторы не просто видные представители экономиксистского направления в экономической науке (или, может быть, стоит писать "науке"? но, впрочем, в наше время, вся наука такая, даже в физике необходимые частицы находятся в зависимости от объема финансирования), но и абсолютно авторитетные эксперты, связанные с финансовыми рынками. То есть люди, для которых устойчивость и стабильность этих рынков есть вопрос жизни их как авторитетных специалистов, для них пустые разговоры об опасностях спада категорически недопустимы…

Что же это они так? Мы с Олегом Григорьевым, начиная тему кризиса весной 2000-го года, точно понимали, что ситуация крайне опасная. И свой прогноз на возможность обвала осенью того же года мы строили исходя из того, что принципиально менять правила никто не решится. Но в 1999 году (за несколько месяцев до опубликования первой нашей статьи о кризисе) был отменен закон Гласа-Стиголла, а осенью 2000-го года мы впервые отметили нерыночное вмешательство в фондовый рынок США (я даже по этому поводу написал заметку в "Эксперт").

Масштаб этого вмешательства все время рос, на фоне реального спада американской экономики и именно понимание необходимости "списать" ухудшающиеся реальные показатели (официально все было нормально) привели меня к мысли, что США могут устроить против себя крупные теракты. О чем я и написал на форуме журнала "Эксперт" 10 сентября 2001 года. Но даже тогда "внутренние" эксперты, связанные с финансовыми рынками, старались от темы кризиса отмежеваться. А что сейчас?

Я постараюсь объяснить этот феномен, но для начала дам некоторую аналогию. У каждого водителя есть "зона комфорта" в части скорости, расстояния до соседних автомобилей (особенно - до впереди идущего), качества дороги. Как только что-то ухудшается, он начинает использовать дополнительные ресурсы для контроля за ситуацией: перестает говорить по телефону или курить, начинает держать руль двумя руками, снижает скорость и так далее. А вот когда ресурсы исчерпаны - он начинает очень сильно нервничать, вплоть до того, что съезжает на обочину и останавливается. Я несколько раз видел, как во время сильного снегопада и гололеда водители отказывались ехать дальше, стресс становится слишком сильным.

Так вот, любой эксперт и тем более управляющий финансами - это водитель. Причем руководимый ими процесс все более и более усложняется, поскольку компьютерные алгоритмы, которые все время меняются, не дают времени для выработки антикризисных навыков. И в результате все специалисты вынуждены держать(для себя) некоторую разумную дистанцию, которая, с одной стороны, обеспечивала бы им как личную безопасность, так и возможность маневра.

Разумеется, мы, люди, которые не являются специалистами на рынках, можем не понимать многие из тонких моментов, которые они чувствуют. Но то, что они есть - это очевидно! И до тех пор, пока эти специалисты чувствуют, что ресурс безопасности еще не выработан, что они контролируют ситуацию (отметим, что это субъективное чувство, в реальности все может быть иначе, это, например, хорошо почувствовали на себе операторы Чернобыльской АЭС, которые были абсолютно уверены, что ситуация под контролем), они, в общем, о проблемах молчат.

С их точки зрения, проблемы не в колебаниях рынка, главное - чтобы не были порушены главные постулаты модели их существования (на примере нашей аналогии - что автомобиль может двигаться и они способны им управлять). Но так продолжается ровно до тех пор, пока они не увидят, что те ресурсы контроля и безопасности, которые они видят (а мы, скорее всего, не видим) не начинают быстро исчерпываться. Вот в этом случае они начинают сильно нервничать.

Сильно - потому что понимают, что если расстояние до предыдущего автомобиля меньше метра, а скорость - под 200 километров в час, то никакой реакции, даже самого опытного водителя не хватит, особенно если водитель впереди идущего автомобиля начнет вдруг жать на тормоз… Чем выше скорость, тем больше должна быть дистанция… А если это невозможно? Что тогда? Тогда пульс водителя подскакивает, давление тоже, адреналин поступает в кровь… И закончится это может плохо…

И у меня ощущение, что именно в таком состоянии сегодня находятся те самые эксперты, которые пишут свои статьи или дают интервью, которые мы, в свою очередь, размещаем здесь, на Авроре. Они уже точно знают, что резервов почти не осталось (или же они настолько сложные, что сами эксперты их не очень видят), что ситуация может "рвануть" в любую секунду, и если они будут молчать, то могут проиграть очень серьезно. Поскольку никакого внешнего фактора обвала рынков не видно (нет, они есть, конечно, но в глазах инвесторов их нет, поскольку про то, что кризис продолжается, никто публично не говорит!), то, значит, виноваты эксперты, которые - не предупредили!

И эксперты начинают предупреждать! С целью сохранения "места под Солнцем" и допуска в уважаемые компании (в конце концов, именно такое место обеспечивает возможность зарабатывать деньги; это подробно описано в "Лестнице в небо")! Они бы и рады промолчать, но все их рефлекторные сигналы говорят о том, что авария неизбежна. Да, может быть, ее и удастся избежать (и тогда они потом будут говорить, какую титаническую работу они провели, чтобы избежать весьма вероятного обвала, что можно было бы и не говорить об этом, но их чувство ответственности перед клиентами и работодателями… ну, и так далее), но гарантий уже нет никаких, да и чувство напряженности не дает сидеть спокойно!

И они начинают говорить о кризисе! Да, это само по себе увеличивает вероятность (и приближает время начала) его возникновения, но личные интересы в либеральном обществе всегда важнее общественных. Так что нужно сказать - и спокойно продолжить управлять чужими финансами, получая немалые гонорары и проценты. А потом честно ответить, потерявшим все клиентам: "Мы же вас предупреждали!"

В общем, по итогам можно сказать, что такое большое количество предупреждений о возможности начала серьезного обвала говорит только об одном: что эксперты уже не очень видят, что бы могло удержать рынок от падения. Но о моменте начала этого обвала эта информация ничего не говорит.

Источник - aurora.network
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536702360
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