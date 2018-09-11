В Ташкенте уволен имам мечети Парпиев, посмевший направить видеообращение к президенту Мирзияеву

07:30 12.09.2018

Имам-хатиб мечети "Омина" в Юнусабадском районе города Ташкента Фазлиддин Парпиев, обратившийся с видеообращением к президенту Шавкату Мирзияеву, освобожден от занимаемой должности. В приказе Духовного управления мусульман за №675, опубликованном в социальной сети Facebook, говорится, что имам Парпиев был снят с должности решением Комитета по этике.

Приказ Духовного управления мусульман Узбекистана (ДУМУ), распространившийся в сети Facebook, был принят 8 сентября. В нем говорится, что трудовое соглашение с имам-хатибом столичной мечети "Омина" Фазлиддином Парпиевым было расторгнуто на законном основании.



Приказ ДУМУ об увольнении Фазлиддина Парпиева с должности имам-хатиба столичной мечети "Омина".

Приказ ДУМУ об увольнении Фазлиддина Парпиева с должности имам-хатиба столичной мечети "Омина".

Редакции "Озодлика" пока не удалось связаться с представителями ДУМУ, чтобы получить комментарий относительно приказа об увольнении имама.



Напомним, что в своей проповеди во время пятничной молитвы на прошлой неделе 32-летний имам-хатиб столичной мечети "Омина" Фазлиддином Парпиев подверг критике действия сотрудников правоохранительных органов, которые оказывают давление на мужчин-мусульман за ношение бороды, а женщин – за хиджаб. Чуть ранее Парпиев записал видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву и попросил его помочь в обеспечении свободы совести и вероисповедания.



В своем видеообращении он обвинил правоохранительные органы в том, что они нарушают указанные в Конституции религиозные свободы граждан Узбекистана, тем самым идя против политики президента.



Спустя день после обнародования видеообращения, в разговоре с репортером "Озодлика" имам Фазлиддин Парпиев рассказал, что представители ДУМУ оказывают давление на него через отца и требуют, чтобы он публично признался в том, что сожалеет о сказанном.



Кроме того, Парпиев говорил нашему радио, что в минувшую пятницу возглавляемую им мечеть посетили сотрудники Службы государственной беседы и допросили имама.



Однако после публикации в Facebook"е 9 сентября приказа ДУМУ об увольнении имама, Фазлиддин Парпиев заявил, что не получал никакой информации о своем увольнении.



Вместе с тем он заявил, что после того, как его лишили полномочий публичного выступления, он не намерен выступать перед прихожанами мечети и в социальных сетях, а также отвечать на вопросы СМИ, в частности, на обращения репортеров "Озодлика".



– Потому что я уже сказал все, что хотел. Не вижу смысла мусолить эту тему, ежедневно выступая в эфире "Озодлика" или делая лайф в Facebook"е... Моей обязанностью было донести истину, я выполнил свою задачу, не нарушал никаких законов... Меня лишили полномочий публичного выступления, поэтому я больше не буду делать никаких обращений, – сказал нашему радио имам Фазлиддин Парпиев.



Он также добавил, что после того, как на его отца начали оказывать давление "сверху", он дал ему слово не делать больше никаких публичных выступлений.



Видеообращение имама мечети "Омина" совпало с тем временем, когда в узбекском обществе усилилось недовольство по поводу ограничений на ношение мусульманского платка среди школьниц после введения единой для всей страны школьной формы. Это событие вызвало бурные дискуссии в социальных сетях.



В своем видеообращении продолжительностью в 20 минут Фазлиддин Парпиев попросил президента Шавката Мирзияева помочь узбекскому народу в обеспечении свободы совести и вероисповедания в стране.



Имам также заявил, что его вера в президента Мирзияева побудила его выступить с подобным видеообращением.



Напомним, что Фазлиддин Парпиев был назначен имам-хатибом соборной мечети "Омина" в Ташкенте месяц назад.



Уроженец Андижана Фазлиддин Парпиев в 2005-2011 годах учился в Исламском университете в городе Мадина, а в 2012-2016 годах в Ташкентском исламском институте имени Имама Бухари.