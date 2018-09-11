Новый нефтяной картель учредят в декабре. РФ готова наращивать добычу сырья после введения антииранских санкций, - "НГ"

07:53 12.09.2018

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

11.09.18



Глава российского Минэнерго Александр Новак анонсировал учреждение постоянно действующей организации стран – экспортеров нефти, которые соблюдают сегодня ограничения на добычу нефти в рамках пакта ОПЕК+. Новая расширенная ОПЕК под руководством Саудовской Аравии и России образует вместе с США неформальный тройственный союз, который будет определять уровень нефтяных цен на мировом рынке. Участники нынешней организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) пересматривают механизмы ценовых соглашений так, чтобы они не попали под нарушение американских законов.



Соглашение об институционализации ОПЕК+ может быть подписано на встрече всех стран – участниц венской сделки в начале декабря, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает "Прайм".



"Мы ранее обсуждали, все страны ОПЕК+ в целом высказывали заинтересованность в продолжении сотрудничества, мы должны будем ближе к концу этого года обсуждать конкретные документы, которые могут лечь в основу продолжения сотрудничества", – сказал Новак. Он напомнил, что формат взаимодействия будет изменен. "При нормальной работе рынка, если не будет необходимости координировать свои действия, это будет просто обмен информацией, консультации, изучение рынков и так далее", – сказал Новак.



Соглашение ОПЕК+, которое было подготовлено при ведущей роли РФ и Саудовской Аравии, было подписано в декабре 2016 года. Александр Новак был тогда сопредседателем встречи в Вене всех стран – участниц ОПЕК и еще 11 стран – экспортеров нефти. На итоговой пресс-конференции Новак объявил, что общемировое сокращение добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в картель достигнет 1,7–1,8 млн барр. в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, взяли обязательства по сокращению добычи нефти на 560 тыс. барр. в сутки. В июне 2018 года участники соглашения ОПЕК+ согласовали общее увеличение добычи на 1 млн барр. нефти в сутки.



В июле Александр Новак уточнял, что страны ОПЕК+ рассматривают возможность принятия документа о бессрочном сотрудничестве с 2019 года. По его словам, соглашение будет носить бессрочный характер и будет открыто для всех стран. У стран – экспортеров нефти будет возможность консультироваться, встречаться, при необходимости принимать решения, которые были бы полезны для этих стран. Переформатирование действующего картеля ОПЕК происходит на фоне угроз из США, где может быть принят закон о юридических санкциях против картеля.



В июле "НГ" уже сообщала, что участники нефтяного картеля ОПЕК готовят план действий на случай принятия в США закона против нефтяных картелей (см. номер от 19.07.18). Новую стратегию страны ОПЕК вырабатывают в ходе консультаций с американскими юридическими фирмами (White & Case LLP и др.). Американские юристы сформулируют рекомендации относительно того, как действовать, если в США будет принят закон о запрете деятельности картелей нефтепроизводителей и экспортеров, известный как NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Законопроект был представлен Палатой представителей в мае 2018 года. В случае появления антикартельного нефтяного закона США получат возможность подать в суд на ОПЕК за манипулирование ценами на энергоносители. Не секрет, что президент Дональд Трамп неоднократно критиковал ОПЕК, обвиняя эту организацию в искусственном повышении цен на нефть и призывая ее увеличить производство.



Теперь же и Россия, и Саудовская Аравия заявляют о готовности увеличить добычу нефти. Россия обладает возможностями увеличить добычу нефти с текущего уровня в рамках июньского решения ОПЕК+, сообщил во вторник Новак. "Я думаю, что потенциально у нас есть такие возможности, у наших компаний", – сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Россия увеличивать добычу нефти с текущего уровня. По словам Новака, Россия сможет назвать конкретные объемы возможного увеличения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ по итогам встречи в Алжире в сентябре.



"Конкретику мы вам назовем после нашей встречи, которая будет в Алжире в сентябре. До этого могу лишь сказать, что у нас были разные варианты соглашений, которые рассматривались. Есть даже базовый проект соглашений, который можно было бы в декабре подписать, но мы сначала его должны с коллегами обсудить, согласовать. Потом я бы хотел более детально вас проинформировать", – сказал Новак.



Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет в Алжире 23 сентября, может стать рекордным по числу участников. Впервые на встречу приглашены представители 16 стран, подписавших венское соглашение о сокращении добычи нефти.



"Встреча пройдет в формате "мини-ОПЕК". Не приедут на встречу только Эквадор и Экваториальная Гвинея", – рассказал ТАСС источник в одной из делегаций. Примет ли участие в заседании комитета Иран, пока неизвестно. Постоянными членами мониторингового комитета являются Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Алжир и Оман. Такое количество участников предстоящего заседания свидетельствует о том, что на нем будут обсуждаться важные вопросы. Одной из двух ключевых тем встречи станет распределение квот между странами в рамках июньского решения о восстановлении добычи на 1 млн барр. в сутки. "Механизм того, кто и на сколько будет увеличивать добычу в рамках этого миллиона, до сих пор не определен. Это и будут обсуждать", – рассказал источник в ОПЕК. Второй важной темой скорее всего станет вопрос создания нового долгосрочного альянса на платформе венской сделки ОПЕК+.