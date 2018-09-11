Отношения Москвы и Пекина напоминают политический брак по расчету, - В.Скосырев

07:57 12.09.2018

Путин и Си Цзиньпин договорились усилить взаимодействие



Владимир Скосырев

11.09.2018



После встречи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули, что две державы будут укреплять отношения, основанные на доверии, как в экономике, культуре, так и в международной политике. Зарубежные СМИ выделяют военный аспект сотрудничества, указывая, что в маневрах российских войск участвуют китайцы. По мнению комментаторов, сам Вашингтон, вводя санкции против России и Китая, толкает их в объятия друг друга. Тем не менее, несмотря на рост товарооборота, Россия далеко отстает даже от таких неспокойных стран, как Пакистан, по инвестициям со стороны КНР.



Cи перед беседой с Путиным в закрытом формате заявил, что среди всех гостей ВЭФ у Китая самая многочисленная делегация. Это, с одной стороны, говорит о большой привлекательности форума, а с другой – о всеобъемлющем сотрудничестве между Китаем и РФ в развитии Дальнего Востока. Путин также говорил об успешном взаимодействии двух стран в экономике. Так, размер товарооборота, вероятно, достигнет в этом году 100 млрд долл.



Однако американский телеканал АВС утверждает, что в условиях остракизма, которым США и Западная Европа подвергают Россию, ей просто некуда деваться, кроме как обратиться к Китаю. Таким образом, Вашингтон, сам того не желая, способствует формированию оси Москва–Пекин, которая наполняется все более милитаристским содержанием.



Между Россией и Китаем нет, как в советские времена, идеологического разлома. Напротив, Путина и Си Цзиньпина объединяет приверженность к авторитарным методам правления. Кроме того, у них теперь общий враг – Вашингтон. "Самая большая их общая амбиция – покончить с мировым порядком, где доминирует Америка. И с помощью Ирана они действуют эффективно, определяя ход событий – от Сирии до Северной Кореи", – утверждает телеканал.



Однако для Китая партнерство с Россией – это скорее брак по расчету. "Китай чувствует жар, исходящий от США. Поэтому, демонстрируя товарищеские отношения с Путиным, Си Цзиньпин шлет послание США о том, что у Китая есть выбор. Россия – это и есть сильный выбор. Она к тому же может предоставить энергетические ресурсы", – говорит Стивен Нейджи, старший доцент Международного христианского университета в Токио.



По его словам, произошел стратегический сдвиг в отношениях двух держав. То, что торговля увеличится до 100 млрд долл., показывает, что стороны смотрят друг на друга как на важных партнеров. Но самый значительный поворот сделан в военных связях. Теперь Россия и Китай проводят объединенные военные учения на пространстве от Японского до Средиземного моря.



15 лет назад Россия продавала Китаю только третьеразрядные вооружения. А теперь она предоставляет военные технологии и оборудование высшего класса. Таким образом, действуя в унисон, две державы могут на деле противостоять США, не вступая с ним в прямой конфликт, резюмирует профессор Нейджи.



Неудивительно, что Пентагон, по данным Линкольна Блумфелда, бывшего сотрудника национальной безопасности в трех предыдущих администрациях США, будет пристально следить за учениями в Сибири и на Дальнем Востоке.



В то же время китайские эксперты отмечают, что дружба с Россией не распространяется на сферу экономического сотрудничества. Ведь, как говорит научный сотрудник Пекинского университета Лян Юньсян, российская экономика отстает от китайской.



В беседе с "НГ" заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский сказал, что мнение, будто Россия попадает во все большую экономическую зависимость от Китая, ошибочно. Дело в том, что по размеру инвестиций из Китая Россия далеко позади многих других даже менее развитых стран. "Например, на сегодняшний день Россия фактически никак не участвует в инициативе "Один пояс – один путь". Мы же в 2014 году подписали с китайцами документ о том, что мы будем строить высокоскоростную железную дорогу Москва–Пекин. Потом это дело сузилось до Москва–Екатеринбург, потом до Москва–Казань, потом до Москва–Владимир", – напомнил эксперт.



Есть также программы "Приморье-1" и "Приморье-2", которые жизненно важны китайцам. Они открывали бы транзит китайским товарам через российскую территорию. Китайские железные дороги не справляются с перевозкой грузов, произведенных на северо-востоке КНР. "Дело в том, что между северо-востоком Китая и остальным Китаем лежат горы. Все пути – автомобильные и железнодорожные – ведут по узкой полоске вдоль моря, – пояснил Островский. – Проекты "Приморье" дали бы возможность вывозить китайские грузы в тот же Китай. Но нужны мосты через Амур. Китайцы на свои деньги уже достроили свою часть мостов, а Россия не достроила".



Неудивительно, что объем китайских инвестиций в РФ небольшой. Например, доля китайских капиталовложений на Дальнем Востоке от общего объема инвестиций составляет всего 7%.



"Под проект Шелкового пути Азиатский банк инфраструктурных инвестиций или Фонд Шелкового пути выделяет кредиты. Этот проект реализуется в Пакистане, Индонезии, Узбекистане и даже в Белоруссии. А у нас о таких проектах мне по крайней мере ничего не известно", – заключил эксперт.