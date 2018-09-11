"Союз" нарушимый. Американские астронавты сознательно проколупали дырку в российском отсеке МКС?

08:00 12.09.2018

Американских астронавтов подозревают в намеренной порче российского космического корабля



Американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле "Союз МС-09", чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Эту версию, как стало известно "Ъ", в приоритетном порядке рассматривает специальная комиссия "Роскосмоса", расследующая причины разгерметизации космического корабля. Российские специалисты уже запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также их действующие медицинские показания. Если эта версия подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар.



О формировании спецкомиссии, которой поручено расследовать нештатную ситуацию, связанную с утечкой воздуха из транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09" (находится в составе МКС), "Ъ" сообщили в "Роскосмосе". Там уточнили, что специалисты во главе с и. о. первого замгендиректора госкорпорации Николаем Севастьяновым проанализируют информацию, полученную на первом этапе расследования (ее проводили представители ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия"), а также установят новые факты, приведшие к разгерметизации корабля. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на полях Восточного экономического форума сказал журналистам, что "результаты, которые мы получили, не дают нам объективной картины": "Ситуация оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше". От дополнительных комментариев в "Роскосмосе" вчера отказались, пообещав предоставить их по окончании работы комиссии.



Из-за чего возникла утечка воздуха на МКС

Из-за чего возникла утечка воздуха на МКС

Инцидент на МКС произошел в ночь на 30 августа, когда на пристыкованном к станции корабле "Союз МС-09" начало падать давление. В бортовом отсеке была обнаружена микротрещина размером около 1,5 мм. Как рассказывали тогда представители "Роскосмоса", чтобы определить, откуда идет утечка, все шесть космонавтов - включая американский экипаж - собрались в российском сегменте. "Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально и что произошло. В итоге мы локализовали проблему. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле "Союз МС"",- уточнял Дмитрий Рогозин. Российские космонавты предложили установить заплатку с помощью герметика и медицинской марли. Но командир экипажа астронавт NASA Эндрю Фойстел, в свою очередь, во время переговоров с Хьюстоном и Москвой предложил подождать еще 24 часа, чтобы обсудить другие варианты устранения проблемы, поскольку угрозы жизни экипажа не было. Но вечером в тот же четверг российские космонавты, получив команду из ЦУПа, все же заделали отверстие специальным герметиком.



По горячим следам было выдвинуто несколько версий: попадание микрометеорита, производственный брак (якобы отверстие было просверлено еще на Земле). 30 августа в ходе переговоров с ЦУПом космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения микротрещины, которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея. По словам источника "Ъ", участвующего в расследовании причин инцидента, специалисты (в том числе представитель военной приемки "Энергии") считают не очень вероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля. Опираясь на поднятую документацию, опрос сотрудников РКК и фотоизображения, пересланные российскими космонавтами, они установили: подобное отверстие появилось уже в космосе, когда корабль пристыковался к МКС. Изучив характер повреждений, они пришли к выводу, что дыра образовалась не с первой попытки - вокруг нее видно несколько точек, образованных вследствие секундного касания сверла.



Фото: NASA



Как полагают участники расследования, это могло произойти из-за того, что у дрели отсутствовал упор (на нее не оказывалось давление), что характерно для работ в безвоздушном пространстве. "Наш "Союз" стоит у модуля "Рассвет" - это прямо у шлюза с американской частью станции. Доступ в наш корабль возможен только с разрешения нашего командира, но исключать несанкционированный доступ американцев мы не можем",- говорит источник "Ъ", причастный к работе МКС. По его информации, ЦУП дал российскому экипажу команду не допускать американских специалистов к российской части МКС без разрешения командира.



Кто виноват в утечке воздуха из "Союза"

Кто виноват в утечке воздуха из "Союза"

Приоритетная версия комиссии "Роскосмоса" будет связана с преднамеренными действиями американских астронавтов, попытавшихся спровоцировать досрочную отправку корабля на Землю из-за болезни одного из членов экипажа, утверждает высокопоставленный собеседник "Ъ". Срочная эвакуация всего экипажа со станции позволила бы ему продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу. В случае острой медицинской необходимости американцам придется самим платить за новый корабль, уточняет он. Прецедентов для экстренного прерывания космической миссии из-за болезни одного из членов экипажа не так много. В 1985 году советский летчик-космонавт Владимир Васютин скрыл от медкомиссии урологические проблемы и прибыл на орбитальную станцию "Салют-7", из-за ухудшения его состояния всему экипажу пришлось досрочно вернуться на Землю. Сейчас, напомним, на МКС находятся шесть человек: Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньен-Чэнселлор (все - США), Александр Герст (Германия), Олег Артемьев и Сергей Прокопьев (Россия).



"Роскосмос" уже обратился в NASA с просьбой оказать содействие в расследовании ЧП: специалисты запросили у американцев копии записей с видеорегистратора, а также все медицинские показания астронавтов. Шансы на их получение крайне малы, поскольку эти сведения относятся к врачебной тайне, признается отраслевой собеседник "Ъ": "Но если они откажутся помогать, то какие-то дополнительные вопросы об их причастности к инциденту будут уже лишними". Если эта версия найдет свое подтверждение, то для российско-американских отношений в космической отрасли наступят не самые приятные времена, говорит источник "Ъ", близкий к "Роскосмосу": "Весьма вероятно, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече Дмитрия Рогозина и главы NASA Джима Бранденстайна, которая запланирована на космодроме Байконур 11 октября".



Иван Сафронов, Александра Джорджевич

Газета "Коммерсантъ" №165 от 12.09.2018, стр. 1