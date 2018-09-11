Трамп обзывал президента Египта Сиси "чертовым убийцей"

08:04 12.09.2018

Президент США Дональд Трамп в разговоре со своим бывшим юридическим консультантом Джоном Доудом назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси "чертовым убийцей". Об этом в своей книге "Страх. Трамп в Белом доме" рассказал журналист The Washington Post Боб Вудворд.



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По его словам, после телефонных переговоров, в которых речь зашла об освобождении американки египетского происхождения Айи Хиджази из-под стражи и ее отправке в США, Трамп назвал ас-Сиси убийцей, причем сделал это очень эмоционально, пишет ТАСС.



Глава Белого дома также спародировал египетского президента и заявил, что тот заставляет нервничать во время телефонного разговора, а затем пытается надавить и потребовать услугу. Трамп также выразил мнение, что такое поведение ужасно.



Книга "Страх. Трамп в Белом доме" поступила в продажу 11 сентября. Выдержки из нее публиковались в СМИ еще с начала месяца.



В Белом доме уже назвали издание недостоверным. По словам Трампа, источники Вудворда неубедительны.