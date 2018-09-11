Узб-рос-буржуй А.Усманов создает "стратегическое" электронное СП с китайской Alibabа

08:17 12.09.2018

Алишер Усманов создаст с Alibabа совместное предприятие



Владелец Mail.Ru Group и МегаФон миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов считает, что это решение в области электронной коммерции откроет российским производителям выход на новые рынки.



Alibaba Group, "Мегафон", Mail.Ru Group и РФПИ заявили на Владивостокском экономическом форуме о заключении стратегического партнерства. Они планируют к первому кварталу 2019 года закрыть сделку по созданию совместного предприятия AliExpress Russia, которое будет осуществлять сотрудничество корпораций "во всех сегментах электронной коммерции, в том числе в трансграничном и локальном маркетплейсах, а также собственных прямых продажах", сообщает forbes.ru.



"Партнерство с глобальным лидером в области электронной коммерции будет иметь большое значение для цифровой трансформации российской экономики. Альянсы между крупными игроками становятся трендом на рынке электронной коммерции. А учитывая, что это партнерство с китайской компанией, я уверен в большом потенциале сделки для укрепления российско-китайских деловых связей. В России у рынка электронной коммерции огромный потенциал. Кроме того, перед российскими производителями откроются новые возможности по выходу на новые рынки", - прокомментировал сделку совладелец Mail.ru Group и "Мегафона" Алишер Усманов.



Напомним, что 9 сентября в Ташкенте Алишер Усманов отпраздновал свое 65-летие. Местные СМИ сообщили, что олигархи со всего мира собрались в столице Узбекистана для празднования дня рождения Усманова. Ранее президент Мирзиеев наградил его орденом "Эл-юрт хурмати".