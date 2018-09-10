Учебник по Узбекской истории: опять двойка? - Ю.Флыгин

08:23 12.09.2018 УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ: ОПЯТЬ ДВОЙКА?

Словно в кривом зеркале предстает история в узбекских учебниках.



После 1991 года в Узбекистане была реформирована вся система образования. Плоды большой работы, достижения – налицо. Не обошлось, однако, и без обидных, необязательных ляпов.



В этом отношении особенно "повезло" учебникам истории. Ни по одному другому предмету в Узбекистане учебники не менялись так часто. Такое внимание понятно. В любой стране историю используют в качестве идеологического механизма, в том числе для того, чтобы сформировать мировоззрение молодежи.



Беда, однако, в том, что практически во всех узбекских школьных учебниках по истории мы обнаруживаем фактологические неточности, некорректные формулировки и определения, поверхностное изложение, отсутствие местами логической последовательности, чрезмерную усложненность текста, излишнюю детализацию второстепенных эпизодов, грамматические ошибки и плохую стилистику.



Так, например, неоднократно менялись учебники по истории Узбекистана и всемирной истории для IX классов. Используемые в течение последних нескольких лет издания исправлялись по ходу их применения.



Так, исчезли грубейшие ляпы вроде "Туниса в Северной Америке" или "Мадагаскара в Тихом океане" (всемирная история, авт. М. Лафасов, У. Жураев, Э. Халиков, Д. Кадырова). Но и в последнем варианте все еще немало несуразностей, вроде фразы "Англия объединила все захваченные территории в Африке в единый союз - Союз Восточной Африки". Но ничего подобного ведь не было.



Говоря о начале Первой мировой войны и провале германских планов, авторы находят уместным заявлять о "нападении… России на Германию и Австро-Венгрию по просьбе французского правительства". Специалистам понятно, что здесь имеет место безграмотная формулировка. Но ученики школы - это пока еще не специалисты. Им нужна ясная, четкая, объективная информация.



И таких маловразумительных фраз в учебнике множество: "Причиной этому послужило высокое положение противостоящих сил" - это о неудовлетворенности китайских крестьян конституцией; "представителями власти (в Эфиопии) стали зависимые… силы"; "Италия добилась устранения обостренных отношений"; "государство (Япония) шло по пути благотворительности для развития промышленности". Авторы будут говорить, что это проблема перевода. Возможно, но в любом случае это не должно быть проблемой для учащихся.



Учебник по истории Узбекистана для IX классов (авторы С.Тиллабоев, А. Замонов, 8(!) рецензентов) - также исправлялся. Но это не устранило всех его многочисленных погрешностей. И, что приходится особо отметить, не повлияло на характерную особенность этого учебника.



Он освещает период второй половины XIX - начала XX вв. В силу известной болезненности этого периода ("колониального", как трактует его узбекская историография) здесь требуется особая объективность и деликатность. Авторы, к сожалению, выбрали путь тенденциозности, формирования озлобленности и нагнетания русофобии.



Вынужден заметить, что элементы русофобии присутствуют почти во всех узбекских школьных учебниках по истории. Даже в учебнике для V класса читаем: "Захватив Туркестан, Российская империя… стала грабить богатства края. Ввела тяжкие налоги и обязательства… Были попраны национальное достоинство и обычаи местного населения… Наш край (после 1917г.) продолжал оставаться колонией теперь уже Советской России" (авт. У. Джураев, К. Усманов, А. Нуркулов, Г. Джураева). При всем том, что Российская империя не являлась, конечно, благотворительной конторой, подобное заявление является крайне необъективным, тем более это необъективно по отношению к советскому периоду.



Русофобия в узбекских школьных учебниках по истории в свое время достигла своего апогея в учебнике для IX классов автора Ж. Рахимова (история Узбекистана). На крайнюю тенденциозность названного учебника был вынужден тогда обратить внимание посол России в Узбекистане Дмитрий Рюриков. В письме министру народного образования Р.Х. Джураеву он отметил, что в учебнике Рахимова "бросается в глаза беспрецедентная антирусская направленность… На 316 страницах книги термины "русские колонизаторы", "русские шпионы", "русские захватчики", употребляется 292 раза! … Такое гипертрофированное насыщение школьного текста подобными определениями не может иметь иной цели, как формирование у молодых людей крайне негативного отношения к русским".



Хотя названный учебник после обращения посла был постепенно изъят из школ (этот процесс растянулся на несколько лет, за пределами Ташкента он еще долго использовался), однако, русофобские тенденции, хотя и в меньшей степени, продолжают присутствовать в учебниках.



Можно было надеяться, что в новейших учебниках недостатки содержательного, фактологического, методического характера будут устранены. Только что в школы поступили учебники для X классов.



Возьмем, например, по всемирной истории (авторы Ш. Эргашев, Б. Ходжаев, Д. Абдуллаев, 7(!) рецензентов, в том числе главный методист Республиканского центра образования Ш. Сафарова). Уже на первой странице, во введении, авторы объединяют под одной тоталитарной вывеской фашизм и советскую власть.



Авторы, очевидно, не вполне владеют географической информацией и хронологией. Африканская Гамбия у них на карте оказывается в Южной Америке (стр.13), китайская провинция Шандунь стала островом (стр.51), упоминается некая страна Нидерландия (стр.20). Примеры неверных географических названий очень многочисленны - Синегал (Сенегал), Белу-Гризонти (Белу-Оризонти), Ванжер (Танжер), Синдао (Циндао), Габун (Габон), Дор-ус-Салям (Дар-эс-Салам) и много еще.



По утверждению авторов, в 1935-1936 гг. Италия осуществила "колонизацию Эфиопии, Эритреи и части Сомали". Но Эритрея и часть Сомали были захвачены Италией еще в XIX веке. На карте (стр.79) к числу социалистических стран неверно отнесен ряд стран Азии и Африки, которые таковыми вовсе не являлись.



Учебник буквально насыщен некорректными и неверными формулировками - "притеснение легкой промышленности и сельского хозяйства", "с захватом Красной Армией Владивостока", американцы осуществили "приучение Японии с их азиатским мышлением… к западному стилю трудовой деятельности", "внезапное нападение Германии на СССР было крупной ошибкой Сталина", "вся страна (Иран) переходит в распоряжение представителей Советского Союза и Великобритании", "США с помощью силы сопротивлялись против неугодных для них перемен".



А как понимать фразу, что многие страны Африки "были французскими и африканскими колониями"?



Лживыми являются утверждения учебника, что "после Мюнхенского соглашения временно совпали интересы СССР и Германии, не желавших вести войну на два фронта. Это привело к заключению 23 августа 1939 года советско-германского пакта о ненападении". По мысли авторов получается, что СССР и фашистская Германия были союзниками и вместе готовили войну.



Что касается пакта, то ведь Советский Союз пошел на подписание только после того, как страны Запада, уже имевшие договоры о дружбе с Германией, отказались от советского предложения о создании системы коллективной безопасности.



Так же нечестно связывать "исчезновение" польского государства с советского-германским пактом о ненападении или утверждать, что Советский Союз, якобы, не был заинтересован в "мирном развитии событий в Китае".



В учебнике совершенно не объясняется ситуация в СССР в конце 80-х - начале 90-х годов, попытки реформировать Союз, но говорится о создании ГКЧП, причем ему приписывается роспуск структур власти и управления, "действовавших вопреки конституции 1977 года" и запрет "оппозиционных партий". Ничего подобного на тот момент просто не существовало.



Борьба Советского Союза против фашистской Германии в годы Второй мировой войны освещается скудно, Сталинградская битва упоминается, но Курской битвы нет вообще. Роль Советского Союза в разгроме Японии игнорируется.



Уместно ли в школьном учебнике упоминать о "нечленораздельной речи Л.И. Брежнева, вызывавшей и смех, и ненависть"? Судя по отношению тогдашнего узбекского руководства к "нечленораздельно говорящему" генсеку, ни смеха, ни ненависти не усматривалось.



Вообще, в этом учебнике, как и в некоторых других, чувствуется стремление узбекских авторов всячески негативно характеризовать Советский Союз. Очевидно, они забывают, что Узбекистан был частью Советского Союза, его представители были во всех структурах высшей власти. И Узбекистан разделяет ответственность за все процессы и события в жизни Союза.



Не могут не изумлять некоторые задания учащимся. Например: "На основе сравнительного анализа понятий "Ядерная война" и "Психологическая война" в схематической форме нарисуйте в тетради виды информационных угроз в современном мире". Понятно, что авторы учебника, очевидно, в школе не работали, но среди семи рецензентов ведь указано 4 (четыре) учителя разных школ и лицеев республики…



Еще больше вопросов возникает при чтении учебника истории Узбекистана для X классов (авторы К. Раджабов, А. Замонов - он уже упоминался как автор учебника и для IX кл.). В этом учебнике целых 9 (!) рецензентов, в том числе опять главный методист РЦО Ш. Сафарова.



В этом учебнике неточности, передергивание фактов, ошибки присутствуют буквально на каждой странице. Указать их все просто невозможно. Выборочно возьму лишь несколько примеров из разных параграфов.



По тексту из 1-го параграфа получается, что после февральских событий 1917 года в Туркестанском комитете председательствовали одновременно "кадет Н. Щепкин и эсер В. Наливкин". Но это не так, к тому же Наливкин никогда не являлся членом партии эсеров. Из названных четырех членов Турккомитета из коренного населения двое на самом деле в нем не состояли.



При описании периода установления в Туркестане советской власти игнорируется тот очевидный факт, что идеи справедливости, всеобщего материального благополучия, социального равенства в действительности были очень популярны не только среди европейского населения, но активно поддерживались большей частью коренного населения.



Идеализируя деятельность Кокандской автономии, авторы утверждают, что "пламенные поэты узбекского народа", в том числе Хамза, "воспевали правительство автономии". Но вот в стихах, написанных Хамзой как раз в период "автономии", ничего подобного не видно. Едва ли к поддержке "автономистов" можно отнести, например, строки Хамзы:



"Пробуждайся, пробуждайся Туркестан!



Славься, Туркестан! Аман, Аман!



Власть советская нас всех освободит



От неволи, от насилий и обид…"



А что учащиеся, тем более русскоязычные, смогут понять из фразы учебника: "Ночь на 27 ноября, когда была объявлена автономия, Фитрат назвал "наш национальный лайлатулкадр". В этих словах ученого Фитрата кроется глубокий смысл". Но авторы, очевидно, решили оставить этот "глубокий смысл" только для себя, не пояснив, что Фитрат имел в виду 27 число месяца Рамазана, "ночь решения судьбы".



Авторы используют неподтвержденные, преувеличенные факты о жертвах при подавлении автономистов, даже использовании химического оружия.



Напрашивается вопрос об уместности в школьном учебнике такого пассажа: "Началась массовая резня мусульман… 20 февраля самый страшный день в истории Коканда. Особо отличились армяне…"



Лживыми являются утверждения авторов учебника, что в первые послереволюционные годы в Ферганской долине якобы от голода умерло 1 млн. жителей. Во всей Ферганской области Туркестана, включавшей нынешние Андижанскую, Наманганскую, Ферганскую области Узбекистана и Ошскую область Кыргызстана, тогда проживало чуть больше 2 млн. человек.



Продолжая нагнетать драматизм, авторы утверждают, что "голод, начавшийся в Туркестане зимой 1917 года, продолжался все более усиливаться.



Но даже в эти годы страшного голода… все более усиливался вывоз продовольственной продукции из Туркестанского края в Центр".



Достаточно хорошо известны и неоднократно упоминались в работах узбекских историков факты иного рода. В то время, как население в городах европейской России иногда вообще оставалось без хлеба, в первые 4 месяца 1918 года из России в Туркестан было отправлено 886 вагонов с зерном. Помощь поступала и позже. Только 5 июня 1918 года в Красноводск для Туркестана прибыло "35 тыс. пудов пшеницы, 6255 пудов муки, 2375 пудов проса, 2538 пудов кукурузы " ("Мехнаткашлар уки", № 3, 18 июня 1918г.). Дополнительно в течение этого же месяц в Туркестан было отправлено 100 вагонов пшеницы и 15 вагонов ячменя.



Авторы идеализируют так называемое "басмаческое движение", игнорируя, что большая часть его участников не имела никакого отношения к национально-освободительной борьбе, а были банальными грабителями и убийцами, творившими злодеяния против своих же соотечественников. Авторы по отношению к силам, боровшимся против басмачей, оперируют такими словами, как "захватчики"; "красноармейские захватчики". Как с этими словами соотносится тот факт, что среди борцов с басмачами было много представителей коренного населения?



Необъективными, тенденциозными положениями изобилуют параграфы, посвященные Бухарскому эмирату и Хивинскому ханству в 1918-1924 гг. Авторы совершенно игнорируют объективную динамику общественно-политических процессов того времени, проводят селекцию фактов, пытаясь подтвердить свой вывод о том, что "большевики и другие силы из Центра" втянули (ханства) "в пучину социалистических преобразований". При этом они не стесняются выдавать за факты измышления базарного уровня об обстрелах "химическими снарядами", об участии в грабежах М. Фрунзе, повторяют вранье об эшелонах с "казной эмира и другими богатствами, направленными в Москву".



Турецкого авантюриста Энвер-пашу авторы учебника выставляют чуть ли не героем Узбекистана. Кровавого диктатора Хивы Джунаидхана, известного многими актами чудовищной жестокости, называют (словами националиста Валиди) "мужественным воином".



Авторы учебника вновь муссируют лживую теорию о том, что якобы "деспотический советский режим" был заинтересован в разграничении территории Туркестана по национальному признаку, чтобы "разъединить" народы. При этом игнорируется, что в действительности именно самими коренными народами Средней Азии была очень востребована, активно поддерживалась идея о государственном самоопределении каждого народа.



Все последующие параграфы учебника характеризуются негативными оценками происходивших процессов, выискиванием злых козней против Узбекистана со стороны неких сил за пределами республики.



Подчас авторы доходят до прямо-таки неприличных вымыслов.



Например, по поводу кампании за освобождение женщин ("Худжум") они пишут, что "Советское правительство… преследовало прежде всего следующую цель: под предлогом "освобождения"… обеспечить промышленные предприятия, колхозы и совхозы страны дешевой рабочей силой".



Авторы грубо извращают ряд событий, предшествовавших Второй мировой войне. Совершенно лживым является утверждение авторов, что якобы все полезные ископаемые "использовались в интересах Центра. Настоящий хозяин этих богатств - узбекский народ ими практически не пользовался".



Учебник изобилует некорректными, а подчас оскорбительными выражениями, его содержание направленно на разжигание обид со стороны коренного населения Узбекистана, которого, по утверждению авторов, якобы в последние полтора века постоянно грабили, притесняли, угнетали, что абсолютно не соответствует действительности. Одновременно, они идеализируют всех деятелей местного происхождения, доходят до восхваления пособников германского фашизма. В ряде положений учебника явно просматривается тенденция провоцирования русофобских взглядов у учащихся.



В данном учебнике почти на каждой странице имеются грубейшие грамматические ошибки. Многие фотографии не связаны с текстом, маленький размер и плохое качество делают их бесполезными.



Причиной столь печальной ситуации со школьными учебниками в Узбекистане является, как мне представляется, поспешность в их составлении, отсутствие прозрачности, конкурса при отборе авторов, отсутствие настоящей предварительной аппробации учебников, совершенно формальное выполнение своей роли многочисленными рецензентами. Очевидно, есть основания поставить вопросы и о качестве перевода и редактирования.



Такое положение не может быть терпимо - ведь это сказывается не только на качестве исторической образованности выпускников наших школ, но и на воспитании гармонично развитых созидателей будущего страны.



Юрий Флыгин, историк

10.09.18 Источник - vesti.uz

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