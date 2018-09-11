Чистка чистильщиков. В Ташкенте судят полковника СНБУ Туракулова

09:28 12.09.2018

Дело полковника СНБ Нодира Туракулова передано в суд



Уголовное дело за №08/26612-18, возбужденное в отношении бывшего полковника Следственного управления Службы национальной безопасности (ныне Государственной службы национальной безопасности) Нодира Туракулова Военной прокуратурой Узбекистана, 14 августа этого года было передано на рассмотрение Военного суда республики.

В копии документа, отправленной в редакцию "Озодлика", сказано, что заместитель военного прокурора Узбекистана Д. Рахмонов полностью завершил следствие по уголовному делу, и согласно статье 388 Уголовно-процессуального кодекса, направил дело в суд.



В рамках уголовного дела, возбужденного 16 февраля этого года, Нодир Туракулов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 301 ("Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти"), 230 ("Привлечение невиновного к ответственности"), 165 ("Вымогательство") и 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Узбекистана.



По словам источника "Озодлика" в Военном суде Узбекистана, начало судебного процесса по данному уголовному делу ожидается в ближайшие дни. По его словам, в суде будут рассмотрены все факты преступлений, в частности, факты рейдерства и разграбления, совершенные бывшим офицером СНБ.



Как говорится в материалах уголовного дела, сотрудник спецслужбы, воспользовавшись своим служебным положением, присвоил себе автомобили двух сурхандарьинских фирм – "Сомат" и "Камол Насаф транс", а также другие транспортные средства, отправленные из Афганистана.



По словам источника "Озодлика", в ходе следствия пикапы марки Mercedes-Benz, оформленные на имя Дильмурода Туракулова, отца бывшего офицера СНБ, были возвращены истинным владельцам.



Экс-полковник бывшей СНБ Нодир Туракулов был арестован 22 января этого года в Ташкенте, спустя несколько дней после того, как в ходе встречи с активистами Кизирикского района Сурхандарьинской области президент Шавкат Мирзияев обрушился с критикой на сотрудников областного управления СНБ.



После ареста Туракулова ведомство, в котором он работал, было переименовано в Службу государственной безопасности. А всемогущий генерал Рустам Иноятов, возглавлявший СНБ на протяжении 23 лет, в начале этого года был отправлен в отставку. На его место был назначен Ихтиер Абдуллаев, работавший ранее генеральным прокурором Узбекистана.



16 марта этого года председатель Государственной службы безопасности (ГСБ) Узбекистана Ихтиер Абдуллаев встретился в администрации Сурхандарьинской области с местными предпринимателями, руководителями предприятий и организаций, а также бывшими хокимами, которые в свое время пострадали от действий сотрудников спецслужбы и экс-полковника Туракулова.



В ходе встречи все они дали показания против Нодира Туракулова.