Сапар Исаков в "Газпроме". Где работал и сколько получал бывший кыргызский премьер, - 24.kg

09:34 12.09.2018

12 сентября 2018, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Сапар Исаков действительно входил в состав совета директоров одной из дочерних компаний холдинга "Газпром" в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего премьер-министра Нурбек Токтакунов.



По его словам, в последнее время в СМИ стала появляться информация о том, что Сапар Исаков входил в совет директоров компании "Газпром Кыргызстан" и получал за это хорошую зарплату. Позже пользователи социальных сетей уточняли, что бывший глава правительства сидел на огромной зарплате в другой компании - "Газпромнефть-Аэро Кыргызстан". "Газпром Кыргызстан" опроверг данные пользователей соцсетей.



Адвокат запросил у ОсОО "Газпромнефть-Аэро Кыргызстан" официальные данные.



На самом деле Сапар Исаков входил в состав совета директоров ОсОО "Газпромнефть-Аэро Кыргызстан" с 2011 года по 2 марта 2015-го.



"Его кандидатура выдвинута участником общества, то есть представителем государства в лице Фонда по управлению госимуществом. Сапар Исаков контролировал исполнение решений общего собрания участников ОсОО, соблюдал интересы правительства", - говорится в официальном ответе компании.



При этом зарплату Сапар Исаков не получал, так как, согласно уставу и нормативным документам ОсОО, выплата вознаграждений членам совета директоров не предусмотрена.



Напомним, бывший премьер-министр Сапар Исаков находится под стражей по обвинению в коррупции по делу о модернизации ТЭЦ. По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО "Электрические станции" Салайдина Авазова.



Кроме того, под стражей находятся бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Всем им предъявлены обвинения в коррупции.