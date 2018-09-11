МИД Киргизии сочиняет ноту протеста на медленных КазПограничников

09:35 12.09.2018

12 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



МИД направит ноту протеста Казахстану из-за проверок граждан Кыргызстана



МИД Кыргызстана обещает направить ноту протеста Казахстану из-за тотальных проверок наших граждан в аэропортах соседнего государства. Об этом глава внешнеполитического ведомства Эрлан Абдылдаев заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.



По словам нардепа от фракции "Бир Бол" Улугбека Ормонова, к нашим гражданам сотрудники Погранслужбы в казахстанских аэропортах относятся по-хамски.



"В очередях по тридцать-сорок человек, много мам с малолетними детьми. Проверка паспортов наших граждан занимает иногда по полчаса", - заявил депутат.



Это просто безобразие! Почему МИД не реагирует? Казахстанские пограничники даже на дипломатические паспорта не обращают внимания.



Глава МИД обещал уладить данный вопрос в ближайшее время. Нардеп напомнил, что процедура ужесточилась давно, а ответных действий внешнеполитическое ведомство не предпринимает.