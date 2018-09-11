Первая леди Турции застряла в пробке на Играх кочевников, виновных накажут, - секретарь КырСовбеза Сагынбаев

09:49 12.09.2018

Секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев рассказал о неприятной ситуации, которая произошла с Эмине Эрдоган – первой леди Турции во время проведения Всемирных игр кочевников в урочище Кырчын на Иссык-Куле.



"Первая леди Турции застряла в пробке", - сообщил он и добавил, что по этому поводу идет служебное расследование.



По его словам, должностные лица понесут соответствующие наказания, вплоть до увольнения из правоохранительных и других органов.