Казахстан, Узбекистан и Туркмения никак не могут определить "точку стыка" трех границ на ровном как стол плато Устюрта

09:54 12.09.2018

Точку стыка госграницы определит Казахстан с Узбекистаном и Туркменистаном

Договор будет способствовать устранению возможных предпосылок для возникновения территориальных споров в районе точки стыка.



На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили проект закона "О ратификации Договора между Республикой Казахстан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о районе точке стыка государственных границ трех государств", передает корреспондент Zakon.kz.



"Данный Договор между Республикой Казахстан, Туркменистаном и Узбекистаном о районе точки стыка государственных границ трех государств совершен в Самарканде 10 ноября 2017 года", - сказал первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.



По его словам, главной целью Договора является определение местоположения точки стыка госграниц Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.



"Хочу отметить, что в соответствии Договором точка стыка госграниц трех государств расположена в районе плато Устюрт (…). Договор является бессрочным и не подлежит денонсации. Ратификация и вступление Договора в силу будет способствовать завершению процесса делимитации госграницы Казахстана с Туркменистаном и Узбекистаном; устранение возможных предпосылок для возникновения территориальных споров в районе точки стыка; укреплению национальной безопасности страны", - отметил он.

В то же время в заключении профильного комитета Мажилиса указывается, что в соответствии с договором Республика Казахстан и Туркменистан определили прохождение линии казахстанско-туркменской государственной границы от точки стыка до пограничной точки №1, упомянутой в договоре между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации и процессе демаркации казахстанско-туркменской государственной границы от 5 июля 2001 года.



"Республика Казахстан и Узбекистан определили прохождение линии казахстанско-узбекской государственной границы от точки стыка до пограничной точки №125, упомянутой в Договоре между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о казахстанско-узбекской государственной границы от 16 ноября 2001 года. Туркменистан и Республика Узбекистан определили прохождение линии туркмено-узбекской государственной границы от точки стыка до пограничной точки №206, упомянутой в договоре между Туркменистаном и Республикой Узбекистан о делимитации государственной границы от 21 сентября 2000 года", - уточняется в заключении.

Также в Договоре составлено описание местоположение точки стыка государственных границы Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и прохождение линий государственных границ в районе точки стыка.



Ксения Давыдова, Астана