Гадание на осенней гуще Казахстана: Будет ли наступившая осень урожайной на политические перестановки, - Д.Ашимбаев

10:07 12.09.2018

Гадание на осенней гуще: в поисках компромисса

Будет ли наступившая осень урожайной на политические перестановки или в стране сохранится статус-кво?



Назгуль Абжекенова, 10 сентября 18



Между лучшим и хорошим

Автор энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр АШИМБАЕВ отмечает: ротации в стране идут постоянно, без привязки ко времени года.

– Власть перманентно находится в поиске компромисса между лучшим и хорошим. Сейчас вся интрига возможных перестановок связана с двумя вопросами: кто возглавит кабмин и аппарат Совбеза. Вариантов много, и за каждым есть определенная логика, – говорит политолог.

На должность руководителя аппарата Совбеза прочат политического тяжеловеса Адильбека Джаксыбекова или перевод туда из КНБ Карима Масимова.

– Но хотели – уже назначили бы, – уверен Ашимбаев. – При переходе любого из них на новые позиции освобождается предыдущее место работы. В кресле руководителя Администрации Президента как вариант рассматривается Бауыржан Байбек, но кого в этом случае поставить на пост акима Алматы? – задается вопросом собеседник "КАРАВАНА" и напоминает: в окружении Президента было несколько ближайших соратников, которые могли влиять на кадровые решения.

– Но кто-то оказался в опале, кто-то на пенсию ушел, а иные – из жизни. Так что определить предпочтения ближайшей группы сейчас достаточно сложно, – говорит Данияр Ашимбаев. – Считается, что Президент прислушивается к мнению Масимова и Джаксыбекова, которых многие считают политическими союзниками и старыми друзьями. Соответственно, если прислушиваться только к ним, ущемляются другие группы. А глава государства предпочитает систему противовесов, поэтому никому не отдает весь контрольный пакет.



Кто на новенького?

В прогнозах экспертов первыми "кандидатами на вылет" называются премьер-министр Бакытжан Сагинтаев и председатель Нацбанка Данияр Акишев.

– Акишев и Сагинтаев активно собирают на себя негатив по принимаемым и непринимаемым решениям. Но, с другой стороны, возможно, в этом и заключается смысл? В том, чтобы эти две фигуры собирали на себя негатив, отводя его от других персон у власти, – рассуждает Данияр Ашимбаев.

За горизонтом маячит тема политического транзита, подчеркивает политолог, и любое выдвижение будет рассматриваться в этом контексте, будет ли это новый глава кабмина или спикер сената.

– И потом: таких фигур, которые считаются деятельными, сильными, умеющими принимать решения, контролировать их исполнение и добиваться результатов, в стране не так много, – констатирует автор энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане". – Допустим, Нурлан Нигматулин: при всей периодически возникающей в его адрес критике – это эффективный управленец, имеющий большой политический вес.

Такие люди нужны и в АП, и в правительстве, но кто тогда возглавит мажилис? При предшественнике Нигматулина нижняя палата парламента не смогла внятно сформулировать позицию по ряду острых моментов, сейчас мажилис мобилизован и устраивает всех. Или первый вице-премьер Аскар Мамин – также сильный управленец, часто выезжающий с Президентом в командировки. Или Бауыржан Байбек: его многие ругают, но под его руководством город преображается, прогресс очевиден.

При этом, продолжает политолог, концентрация сильных управленцев может привести к "повышению градуса", чего наверху тоже хотели бы избежать.

- Вероятен ли возврат в Астану из Первопрестольной посла РК в РФ Имангали Тасмагамбетова?

– Тасмагамбетов многими наблюдателями рассматривается в качестве наиболее вероятного наследника Президента, вокруг него постоянно существует острое конфликтное поле. Его возврат в Астану обострил бы политическую борьбу внутри элиты, а нужно ли это Президенту?.. – говорит Ашимбаев.



Невнятная идеология

Вызывает нарекания работа минфина, продолжает политолог.

– Хотя Бахыт Султанов считается грамотным профессионалом. Возможно, он не совсем контролирует министерство и слишком долго находится на этом посту (с 2013 года). К миннацэкономики также все больше вопросов. Для многих очевидно, что свои функции МНЭ не выполняет, идеология экономической политики сформулирована невнятно. Та же отмена ночного тарифа в прошлом году ударила по многим предприятиям. Так что не исключена смена министра Тимура Сулейменова с переводом на новую работу, исходя из его деловых качеств и лоббистских возможностей его патрона – нынешнего премьера, – полагает Данияр Ашимбаев.По поводу министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека политолог склонен давать больше позитивную оценку, нежели негативную:

– Касымбек прошел хорошую школу в госаппарате. Проблема в другом – в МИРе, как и в МНЭ, сконцентрировано гигантское количество полномочий. Вопросами, которыми ранее занималось целое министерство, сейчас ведает либо подкомитет, либо департамент. Так что уровень компетенций и принимаемых решений там автоматически становится ниже, чем он был при самостоятельном органе, – говорит Ашимбаев.

Вызывают много вопросов реформы в сфере здравоохранения, образования.

– Хотя каждая из них сама по себе может быть оправданна. Проблема Елжана Биртанова и Ерлана Сагадиева в том, что вверенные им сферы и так сильно зареформированы.

Каждый новый министр начинает вводить новые меры, не подводя итог предыдущих преобразований. К тому же системы здравоохранения и образования достаточно консервативные, и быстро добиться результатов в них сложно.

Сейчас, например, идет приватизация ряда медицинских НИИ и вузов, непонятно зачем, – отмечает Ашимбаев. – Непонятно также, будет ли оставлена система ЕНТ, какую систему образования в целом мы строим, качество преподавания падает, качество учебников страдает, покупка дипломов остается проблемой. Нужно либо выводить на поле другие фигуры, проводя более агрессивную политику по улучшению в этих сферах, либо кардинально менять достаточно большое количество высших чинов.



Легче подобрать министра, чем акима

- Ожидать ли новых перестановок в акимском корпусе?

– Назначение акима – более сложный, чувствительный вопрос, чем назначение министра. Это работа с населением, социально-экономический и политический климат в регионе. На акимов пишут жалоб больше, чем на министров или силовиков. Легче подобрать министра экономики, финансов или обороны, чем акима Алматинской области, – считает политолог.

По мнению Ашимбаева, с ролью акима хорошо справляется глава Акмолинской области Малик Мурзалин.

– Волна негатива в адрес акима Карагандинской области Ерлана Кошанова прошла, сейчас акимат под его руководством работает эффективнее, чем ранее, – говорит наш собеседник.

Возможен уход Бауыржана Байбека или Асета Исекешева с постов акимов южной и северной столицы – на повышение. Политолог не исключает, что Президент с большей вероятностью рассмотрит варианты преемников, которые предложат именно они.

– Хотя кадровые решения Нурсултана НАЗАРБАЕВА по многим регионам во многом бывают неожиданны. Назначение акимов напоминает смотрины: проверяются досье, отсутствие коррупционных скандалов, умение справляться с кризисными ситуациями. Но даже в последний момент кандидаты могут быть "забракованы" из-за "подводных течений", – отмечает Данияр Ашимбаев.

Вероятен приход в регионы и действующих членов кабмина – Султанова, Касымбека, вице-премьера Аскара Жумагалиева, дополнил собеседник "КАРАВАНА", отметив при этом необходимость омоложения акимского корпуса.