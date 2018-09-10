В Смоленске обезврежен террорист-подрывник СБ Украины Магомедов

11:35 12.09.2018

От ИГ и СБУ донецкого командира спасла ФСБ

В Смоленске предотвращен взрыв, готовившийся уроженцем Дагестана



Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Смоленской области задержали предполагаемого участника запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". По данным ФСБ, он по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) готовил покушение на одного из командиров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В СБУ связь с подозреваемым отрицают. Командир батальона Сергей Фомченков, которого предположительно хотели взорвать в Смоленске, находился в это время в ДНР.



По версии УФСБ, 30-летний уроженец Дагестана Меджид Магомедов должен был организовать взрыв в Смоленске, чтобы устранить высокопоставленного военнослужащего ДНР. При обыске сотрудники ФСБ изъяли у задержанного пистолет с глушителем и самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. В Смоленск Магомедов приехал из Украины в августе. Оружие и взрывчатку подозреваемый забрал из схрона уже в Смоленске, уточняет пресс-служба ведомства.



"29 августа я приехал в Смоленскую область и снял квартиру. Они (организаторы теракта.- "Ъ") мне скинули координаты дома и фото человека. Я начал ходить изучать, а фотоотчеты отправлял в СБУ Рустаму. Пластид я должен был усовершенствовать под взрывчатку. У меня был также один ПМ с глушителем и два магазина. Если бы все удачно у меня бы получилось, то я должен был приехать на территорию Украины",- признался задержанный в ходе допроса. В сети было опубликовано видео его задержания.



По некоторым данным, высокопоставленным военным из ДНР, на которого готовилось покушение, является Сергей Фомченков - командир разведывательно-штурмового батальона. Он родом из Смоленска и во время отпусков часто там бывает. "Ъ" направил запрос Сергею Фомченкову. "Вряд ли,- ответил он на вопрос о том, могло ли на него готовиться покушение.- Я и правда командую батальоном на Донбассе, но я почти всегда в ДНР, в Смоленске редко бываю". Напомним, Фомченков - муж активистки Национал-большевистской партии (больше не существует, с 2007 года ее деятельность запрещена в РФ.- "Ъ") Таисии Осиповой, осужденной за удар букетом губернатора Смоленской области Виктора Маслова в сентябре 2003 года.



Собеседник "Ъ" в украинских силовых структурах полагает, что заявление ФСБ - это попытка "оправдать гибель лидера ДНР Александра Захарченко", в которой "удобнее всего" обвинить украинскую сторону. Он отметил, что украинские силовики активно противодействуют исламскому радикализму, и подчеркнул, что задержанный - гражданин России. По его словам, правоохранительные органы РФ должны "тщательнее работать со своими гражданами, чтоб они не создавали так называемые схроны с оружием". При этом источник в СБУ утверждает, что служба никак не связана с ИГ.



Александр Асадчий, Смоленск; Янина Соколовская, Киев

"Коммерсантъ" от 10.09.2018,