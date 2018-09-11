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Порошенко рвет Украину в НАТО, - Т.Ивженко
11:36 12.09.2018

Команда Порошенко начинает опасную игру

В Украине хотят зафиксировать в Конституции курс на членство в НАТО

Татьяна Ивженко
Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

На следующей неделе планируется рассмотрение в Верховной раде новой конституционной нормы о стремлении Украины стать членом ЕС и НАТО. Инициатором выступил президент Петр Порошенко. Он заявил, что представляет интересы большинства украинцев, которые поддерживают евроинтеграцию и курс на членство в НАТО. Последний тезис может быть поставлен депутатами под сомнение.

Если бы сейчас проводился референдум по вопросу о членстве Украины в НАТО, в нем приняли бы участие 63% избирателей. Из них 67% проголосовали бы за вступление в альянс, 28% – против. Такие данные обнародовали вчера в Киеве фонд "Демократические инициативы" им. И. Кучерива в сотрудничестве с социологической службой Центра Разумкова и Киевским международным институтом социологии.

Они выяснили, как именно украинское общество воспринимает НАТО и как оценивает идею получения членства в альянсе.

"После 2014 года в украинском обществе продолжает превалировать ориентация на вступление в НАТО", – сделали вывод социологи. В 2012 году только 13% граждан считали этот внешнеполитический курс лучшей гарантией безопасности государства. После крымских событий и начала войны в Донбассе таковых стало 33% (в мае 2014 года), затем число увеличилось до 46% (в ноябре 2015-го). В прошлом году этот показатель достиг 47%, сейчас он снизился до 42%.

Кроме общего показателя исследователей интересовали и региональные особенности. Оказалось, что потенциально большая явка на референдуме обеспечивалась бы за счет жителей западных областей (73% приняли бы участие). В восточных областях голосовать пошли бы 52% жителей. Нюанс в том, что на востоке только 25% поставили бы галочку в графе "за" членство в НАТО, 64% – "против". А в Западной Украине голосование было бы противоположным: за – 69%, против – 14%. В центре Украины идею членства в НАТО поддерживают 49%, не поддерживают 32%. Если настроения центра подобны позиции запада, то юг страны (за – 21%, против – 65%) по настроениям похож на восток.

В целом, пришли к выводу социологи, "после 2014 года в украинском обществе продолжает превалировать ориентация на вступление в НАТО".

В отчете по итогам исследования сказано, что четыре года тому назад поддержка идеи членства в НАТО увеличилась "на фоне разочарования в идее внеблоковости или военного союза с Россией и другими странами СНГ". До сих пор сторонники вступления в НАТО, объясняя свои мотивы, указывают, что членство "даст гарантию безопасности Украины" (76%), "позволит Украине противостоять агрессии со стороны России и вернуть оккупированные территории" (34%), "даст возможность укрепить обороноспособность и модернизировать армию" (32%).

Среди всех граждан 37% назвали НАТО оборонным союзом, 16% – миротворческой организацией, 30% (среди жителей юга – 47%, в восточных областях – 56%) – агрессивным военным блоком. Противники вступления в альянс тоже объяснили свою точку зрения: 47% из них опасаются, что членство втянет Украину в военные действия НАТО, 38% не хотят, чтобы их страна стала членом "агрессивного империалистического блока". Но многие (33% среди тех, кто проголосовал бы против членства в НАТО) придерживаются мнения, что безопаснее всего Украине было бы оставаться внеблоковым государством. Кстати, сейчас только 6% поддерживают идею вступления Украины в оборонный союз с РФ и странами СНГ.

"В последние годы поддержка внеблокового статуса Украины постепенно увеличивается", – отметили социологи. Они напомнили, что в ноябре 2015 года за такой статус выступали только 23% населения, в июне 2017-го – уже 31%, а в августе 2018-го – 35%. "В этом вопросе прослеживаются существенные региональные отличия: внеблоковый статус имеет относительный перевес как путь к гарантированию безопасности Украины только на юге (37%) и на востоке (38%)", – сказано в отчете.

Любопытно, что в обнародовавшихся ранее данных соцопросов граждане Украины ставили на первое место списка приоритетных для страны и для власти проблем разрешение конфликта в Донбассе. Более половины украинского общества готовы к компромиссам ради прекращения войны, но не готовы на любые уступки. В частности, выступают против реализации ряда пунктов Минских соглашений, которые могли бы привести к легализации и предоставлению особого статуса ДНР и ЛНР. Когда у людей спрашивали о путях разрешения этой проблемы, до 60% ранее говорили о необходимости ввода международной миротворческой миссии ООН. Что касается НАТО, то только 27% украинцев допускают, что членство в альянсе позволит установить мир.

То есть рядовые граждане не видят в членстве в НАТО путь к решению наиболее острой и актуальной проблемы. А сама постановка вопроса о членстве, как свидетельствуют итоги большого опроса, делит страну на две части. Тем не менее партия власти намерена внести пункт о стремлении Украины к членству в НАТО в Конституцию. Эта идея вызывает много критики, поскольку эксперты считают, что внешнеполитический курс государства не является конституционным вопросом. Ранее в Украине уже приняли закон "Об основах внутренней и внешней политики", а также Стратегию национальной безопасности Украины – в этих и других документах закреплен внешнеполитический курс на членство в ЕС и в НАТО.

Порошенко, предлагая конституционные изменения, пояснил, что законы и стратегии можно менять простым голосованием в Верховной раде. Внести поправки в Конституцию сложно, поэтому новые нормы защитят страну от реванша противников членства в ЕС и в НАТО. Напомним, до 2010 года Киев декларировал стремление к европейской и евро-атлантической интеграции. Затем команда пришедшего к власти Виктора Януковича быстро сменила курс, провозгласив внеблоковый статус (но это означало только отказ от идеи членства в НАТО).

Политический эксперт Олег Петровец в колонке для "Украинской правды" отметил: "Закрепление в Основном законе курса на вступление в ЕС и в НАТО не дает 100% гарантии, что эти положения оттуда никогда не уберут. Но как минимум это достаточно высокий барьер для подобной "зачистки". Ведь изменения в Конституцию – процесс несравнимо более сложный, нежели, к примеру, изменения в обычный закон". Если на следующей неделе Верховная рада приступит к рассмотрению президентского предложения, то в самом лучшем случае закончит этот процесс как раз к президентским выборам – в феврале-марте 2019 года. Поэтому некоторые эксперты обвиняют команду Порошенко в использовании темы НАТО в целях предвыборного пиара. Олег Петровец в своей колонке отметил, что президентская инициатива является "одновременно и политической технологией, и необходимостью".

Эксперт Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко сказала изданию "Слово и дело", что не было бы ничего опасного или предосудительного в том, чтобы защитить внешнеполитический курс государства закреплением его в Конституции, "но подобные изменения должны вноситься исходя из пожеланий и намерений украинского народа. Ведь народ является источником власти". Она отметила, что власть должна была бы найти форму консультаций с народом. Эксперт обратила внимание, что часть украинского общества выступает за членство в НАТО, другая – против, некоторые люди еще не решили для себя этот вопрос: "Без широкой дискуссии внесение изменений в Конституцию может навредить".

Киев

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536741360
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