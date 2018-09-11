Владивосток: встреча Путина и Цзиньпина в свете глобальной динамики, - В.Павленко

11:58 12.09.2018 Владивосток: встреча Путина и Цзиньпина в свете глобальной динамики



На полях четвертого Восточного экономического форума прошли очередные переговоры в верхах между главами России и Китая



Во Владивостоке состоялась встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, прибывшего на открывшийся 11 сентября 4-й Восточный экономический форум (ВЭФ). Необходимо отметить, что в нынешнем году это уже третья встреча двух лидеров. Первая состоялась в июне в Пекине, после чего главы государств совместно приняли участие в саммите ШОС в приморском Циндао; во второй раз Путин и Цзиньпин встретились в конце июля, на саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге. И вот сейчас третий саммит, сам факт которого показывает беспрецедентный уровень, на который вышли двусторонние отношения.



В ходе переговоров зафиксировано согласие сторон по всему спектру рассматриваемых вопросов. Главные среди них - развитие двусторонних отношений и сопряжение стратегий российского проекта ЕАЭС с китайской инициативой "Пояса и пути". Здесь следует подчеркнуть важность "перекрестного" участия сторон в этих планах. Проект ЕАЭС в своей дальнейшей перспективе становится стержнем Большого евро-азиатского партнерства, объединяющего ключевые страны ШОС - Россию, Китай и Индию. А "Пояс и путь", в свою очередь, проходит через территории всех среднеазиатских членов той же ШОС, и таким образом формируется взаимное переплетение российско-китайских интересов, которые все больше превращаются в стержень, вокруг которого выстраивается вся геоэкономическая и геополитическая инфраструктура Большой Евразии.



Не стоит в стороне и военная часть этого вопроса. ЕАЭС прочно переплетен с ОДКБ, большинство участников которой одновременно входят и в ШОС. Кроме того, от Китая на восток, в частности на Корейский полуостров, и от России на юг и запад, в Закавказье и Белоруссию, тянутся связи обеих организаций, образуя, если можно так выразиться, "пояс стабильности", о который уже разбились многие попытки дестабилизации региона.



Символическим и отнюдь не случайным совпадением можно считать и начало одновременно с владивостокским форумом наиболее масштабных за всю постсоветскую эпоху военных учений "Восток-2018", численность участников которых превышает треть миллиона. И в это число входят подразделения НОАК, а также монгольской армии.



Наглядная демонстрация сближения России и КНР в военно-политической сфере, о которой еще несколько лет назад даже не было речи, а сейчас в ходе учений формируются совместные российско-китайские штабы, позволила Владимиру Путину и Си Цзиньпину заявить о совместной ответственности двух стран за защиту мира и стабильности.



Не только в регионе, но и в мире в целом, что является "месседжем", явно адресованным за океан, туда, где привыкли считать мир своей исключительной сферой влияния и не приемлют никаких иных "ответственных". Но времена имеют свойство меняться, и эти перемены особенно наглядны на фоне целой серии фиаско американских прожектов, например Транстихоокеанского партнерства, о котором сегодня уже мало кто вспоминает.



Успешно продвигаются переговоры КНР с партнерами по АСЕАН, где отыскивается все больше возможностей преодоления территориальных противоречий и вызванных ими трений в Южно-Китайском море.



Только что завершились празднования в Пхеньяне, посвященные 70-летию создания КНДР, и наиболее представительными там опять-таки оказались российская и китайская делегации, возглавляемые председателями парламентов - Совета Федерации и ВСНП - Валентиной Матвиенко и Ли Чжаньшу, с которым Ким Чен Ын даже встретился дважды.



Ожидается в этом году и приезд северокорейского лидера в Россию по приглашению Владимира Путина; делегация из КНДР прибыла и на форум во Владивостоке.



Экономический диалог с участием России и Китая будет продолжен и по завершении ВЭФ. С 17 по 21 сентября важный форум состоится в Улан-Баторе, где пройдет "мозговой штурм" с участием think tanks как двух наших стран, так и Монголии. Тема: "Китайско-монгольско-российский экономический коридор: открытость, инновации, совместное развитие".



Монгольская столица принимает его во второй раз, именно здесь состоялся первый такой форум в 2015 году, после чего в 2016 и 2017 годах креатив трех стран собирался в китайском Хух-Хото и российском Улан-Удэ. На полях форума пройдет предпринимательский круглый стол, на котором промышленный менеджмент и бизнесмены обсудят пути сотрудничества в продвижении совместных проектов.



Подобная интенсивность российско-китайской оси Большой Евразии исключительно важна именно сегодня, в канун открытия в Нью-Йорке очередной, 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой ожидается вброс американской стороной ряда провокационных вопросов, связанных с ситуацией в Сирии и на Украине. Не секрет, что "агрессивно-послушное" большинство участников общеполитической дискуссии до недавнего времени очень сильно было подвержено влиянию США и в обмен на закулисные обещания финансовых вливаний охотно голосовало в поддержку международной политики Вашингтона.



Но ситуация меняется и здесь. На состоявшемся в Пекине в начале сентября Китайско-африканском форуме была объявлена впечатляющая программа помощи Китая странам Черного континента, составляющим в Генеральной Ассамблее ООН компактную и влиятельную группу, которая также входит в объединение G77, неформальным лидером которого является КНР. Имеются серьезные основания полагать, что это окажет определенное влияние на поведение представителей развивающегося мира и в ООН.



Понимают эту коллизию и в Вашингтоне; не случайно Дональд Трамп собирается лично возглавить американское представительство в Совете Безопасности, сев за стол обсуждения глобальных проблем в кресло, занимаемое обычно американским постпредом Никки Хейли. Насколько ему удастся навязать свою тематику обсуждения и кто окажет ему в этом поддержку, кроме Великобритании и Франции, - большой вопрос. А ведь у предстоящего дефиле Трампа в Совбезе имеется и еще один деликатный аспект: предстоящие в ноябре промежуточные выборы, на которые серьезную ставку делают его лютые противники из числа глобалистов.



Заинтересованы ли они в успехе этого предприятия Белого дома или им на руку его провал? Ведь происходящее в США не называют "перестройкой" только из соображений политкорректности. Сам факт того, что противоборствующие в Вашингтоне силы ищут опору друг против друга за пределами страны, и не только среди военно-политических союзников Америки, говорит сам за себя. Именно так и вела себя в свое время "перестроечная" советская элита.



Что в сухом остатке? Турбулентность в мире, как и динамика глобальных перемен, без сомнения, нарастают. Куда выведет "кривая" этих перемен - сегодня до конца не понятно: интенсивность событий нарастает пропорционально их противоречивости. Но что ясно уже сейчас - что фактором стабильности в этой сложной обстановке все более становятся российско-китайские отношения и укрепляющееся партнерство двух стран. И эта ось, к которой постепенно притягиваются многие другие государства и, главное, народы, начинает все более явно перевешивать влияние иных, прежде безальтернативных, а сегодня все более расползающихся атлантических "центров силы" - США и Европейского союза.



Эти подвижки трудно уловить в режиме реального времени или, как принято сейчас говорить, "в моменте". Но они сразу видны даже при самом поверхностном сравнении нынешней расстановки глобальных сил с событиями, скажем, десятилетней давности. Тенденция налицо, и именно она более всего остального внушает осторожный оптимизм по поводу того, что всех нас ожидает в ближайшей и среднесрочной перспективе.



Владимир Павленко Источник - REGNUM

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