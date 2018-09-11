В Идлибе снимают продолжение "Химических войн", - В.Амирджанов

12:41 12.09.2018

От жителей сирийской провинции Идлиб, где сконцентрированы последние организованные подразделения террористов, 11 сентября 2018 года поступили сообщения о начавшихся съемках первых сцен "химической атаки Асада", которая "случится" по окончании монтажа картины.



Вести о начале съемочного процесса сиквела "Химические войны" пришли в российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. В постановочной провокации в Джиср-эш-Шугуре участвуют в добровольно-принудительном формате местные жители провинции. Разумеется, среди участников дети, которых "не щадит" сирийская армия, разумеется, при "попустительстве" России.



Стоит запомнить название Джиср-эш-Шугур, чтобы позднее с полным пониманием ситуации следить за заявлениями Вашингтона, Лондона и Парижа. Говорят, что в этот раз и Германия собралась поучаствовать в атаке на Сирию. Тряхнуть, так сказать, крыльями Люфтваффе, но пока это только предположения.



Разумеется, кинематографистам экспериментальной студии "Белые каски" не составит труда отснять исходный материал и в других частях Сирии или арабского мира, что делалось не раз. Правда последние работы мастеров постановочной кинодокументалистики отличались привязкой к конкретным населенным пунктам. Работа над аутентичностью картинки ценится намного дороже и тянет на "Оскар".



В сообщении от местных жителей провинции говорится, что в Джиср-эш-Шугур ранним утром прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, включая и мастеров жанра из США. Не исключено, что, помимо местных информаторов, и русским бойцам Сил специальных операций удастся собрать материал для трейлера. Кино без захватывающего трейлера - деньги на ветер.



По счастью, продюсирование сиквела "Химические войны" стремительно деградирует в плане достоверности. Последние премьеры картин "И газ можно намазать на дверную ручку", "Атака дронов с боевой гречкой", "Приключения Петрова и Боширова" и совсем провальная "Отравленный мальчик из Дейр-эз-Зора" свидетельствуют о снижении мастерства.



Было бы смешно, если бы кинематографические эксперименты не приводили бы к реальным дипломатическим конфликтам и бомбардировкам. Вроде бы российские военные заранее сообщают о премьерах фейковых репортажей по всем существующим каналам связи, включая и СМИ. Нет. Когда американцам что-то очень нужно, факты и здравомыслие бессильны.



Россия неоднократно обращалась к США с просьбой поделиться сведениями о якобы имеющемся в распоряжении правительственных войск Сирии химическом оружии. Американские военные же должны каким-то образом вводить координаты для своих ракет, чтобы поражать ими места хранения и производства химического оружия, если таковые существуют в реальности. В ответ - тишина. Либо их нет, либо цели совсем не связаны с инкриминируемыми злодеяниями коварного Асада.



Заправились и разбомбили



Американские военные сами принимали участие в уничтожении запасов химического оружия сирийской армии. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили его отсутствие в распоряжении Асада. Выдали официальное заключение, которое признали ранее США на высшем уровне.



Странно, что имеющиеся в арсенале террористов захваченные на складах сирийской армии боеприпасы с боевыми отравляющими веществами никаким образом не тревожат сердобольные американские власти. В Лондоне уже полгода, наверное, стоит крик из-за дверной ручки и флакона духов, а тут тишина на фоне конкретной угрозы.



Если предположить, что американской разведкой в Сирии действительно выявлены секретные хранилища, то, разбомбив реальный объект, можно погубить тысячи или даже десятки тысяч мирных жителей. То есть, борясь за жизни мирного населения, США готовы уничтожать то же самое мирное население. Тогда за что же боремся, господа гуманисты?



Так называемая коалиция во главе с США уже предупреждена о возможных последствиях ударов по Сирии, основанных на фейковых репортажах "Белых касок". Русский флот, ВКС и Силы специальных операций не случайно провели учения в Средиземноморье. Корабельная группировка отрабатывала и работу систем ПВО. Полагаю, что не из праздного желания.



Твиттерная дипломатия президента Дональда Трампа часто изобилует противоречивыми посылами. От радости общения с Путиным до обещания "рассердиться" - один твит. Потому и спрогнозировать поведение американцев в сирийской посудной лавке представляется весьма трудной задачей. Готовым стоит быть ко всему.



Было бы великолепно, если бы удалось очистить Идлиб от чокнутых вооруженных радикалов с черными знаменами дипломатическими усилиями. Возможно, и с участием группы поддержки из бойцов русских Сил специальных операций.



Чтобы снять беспокойство Эрдогана, Трампа, Мэй и Макрона о судьбе террористов, можно предложить им пригласить к себе находящихся в Идлибе бородатых душегубов. Наверняка и Асад не станет возражать по поводу такого развития событий.



Пусть себе обоснуются в странах толерантного Запада и олицетворяют своим присутствием со своим стрелковым оружием на руках идеалы свободы и демократии. Попутно устроили бы фотовыставку с их участием в массовых казнях мирного населения и солдат сирийской армии. Закрепили бы образ борцов за светлое будущее.



Нынешнее состояние перманентного ожидания военного конфликта между Россией и США, вероятно, будет сохраняться еще очень продолжительное время. Дипломатия в прежнем понимании постепенно сдает позиции разговору с позиции силы.



Травматологи очень хорошо знают о последствиях опрометчиво принятых позиций, но те же США это не останавливает в креативе. Даже дата начала съемок в Джиср-эш-Шугуре силами местного отделения "Аль-Каиды"* приурочили к 11 сентября.



Переговоры идут. Военные готовятся. Остальным гражданам остается только констатировать актуальность слов Попандопуло, героя советского фильма "Свадьба в Малиновке": "Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера!"



11.09.18

Василий Амирджанов