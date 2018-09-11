В Туркмении выпущены золотые монеты в честь авто-ралли, в которых участвовал Аркадаг (фото)

13:56 12.09.2018

В преддверии старта Международного авторалли "Амуль-Хазар 2018" Центральный банк страны выпустил золотые и серебряные памятные монеты достоинством 100 манатов каждая.



Нумизматические новинки, изготовленные компанией "Eng Leong Medallic Industries Pte Ltd" Республики Сингапур, станут хорошим подарком и предметом гордости отечественных и зарубежных коллекционеров, а также участников и гостей Международного авторалли "Амуль-Хазар 2018".



На лицевой стороне раритетов в центре, на фоне лучей восходящего солнца, на песчаных дюнах изображен спортивный автомобиль, над которым размещена эмблема нынешних состязаний. По верхней части лицевой стороны полукругом нанесена надпись "2018-NJI ÝYLDA "AMUL-HAZAR 2018" HALKARA AWTORALLI ÝARYŞY", а в нижней части – "TÜRKMENISTAN-2018". Надписи разделены узорами в виде восьмиугольников.



На реверсе обеих монет в центре расположен Государственный герб Туркменистана, где по верхнему краю полукругом размещена надпись "TÜRKMENISTANYŇ MERKEZI BANKY", а в нижней части указан номинал – "ÝÜZ MANAT". Памятные монеты при диаметре 38,61 мм отчеканены из золота, проба которого – Аu 916,7 и серебра – Ag 925 пробы. Вес нумизматических новинок – соответственно 39,94 грамма и 28,28 грамма. Надписи разделены узорами в виде восьмиугольников.



Высокое качество монет – "пруф" – гарантирует прилагаемый к ним сертификат Центробанка страны.



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Бердымухамедов не оказался в списке участников авторалли "Амуль-Хазар", сообщает радио Азатлык.



В списке участников авторалли "Амуль-Хазар 2018" не оказалось президента Гурбангулы Бердымухамедова.



Ранее сообщалось об ожидаемом участии в авторалли в качестве спортсмена президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Водительское удостоверение и технический паспорт на спортивный автомобиль для участия в ралли "Амуль-Хазар" ему в конце прошлого месяца вручил министр внутренних дел Исгендер Муликов.



Но в заявленном на официальном сайте авторалли списке участников туркменского президента и его сына нет.



Также ранее государственные СМИ сообщали о том, что президент собственноручно спроектировал и собрал спортивное авто, на котором, как ожидалось Бердымухамедов должен был соревноваться. Кроме того, в то время, как организаторы готовились к стартам, государственные телеканалы регулярно показывали репортажи о том, как Бердымухамедов с своим сыном тренируются гонять но спортивном автомобиле в песках.



Остается неизвестным правильный ли список опубликован на официальном сайте "Амуль-Хазар 2018" или президент все-таки примет участие в гонках по пескам. К времени публикации этого материала авторалли должно было стартовать.



Международное авторалли стартует 11 сентября в 12.00 по местному времени в городе Туркменабад на востоке страны.



По задумке организаторов международное авторалли на территории Туркменистана пройдет с 11 по 15 сентября. Общая протяженность трассы, проходящей через пески пустыни Каракум от реки Амударьи до Каспийского моря, составит 1500 километров. Всего в соревнованиях ожидается участие около 80 экипажей из 20 стран мира.



Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Лебапском велаяте, 10 сентября принял участие в торжествах, посвященных старту международного авторалли "Амуль-Хазар 2018". Об этом в понедельник, 10 сентября сообщает пресс-служба главы государства.



В своем выступлении президент Туркменистана обозначил также маршрут ралли, общая протяженность которого от Амуля до Хазара составляет 1571 километр.



10 сентября корреспонденты Азатлыка сообщили о прибытии в Туркменабат президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.



Сообщается, что местом старта международных гонок выбрана площадь, где расположен самый высокий флагшток в Лебапской области. Как отмечает наш корреспондент, площадь носит название "Байдак мейданчасы" (Площадь флага), но среди населения наиболее популярным является другое название - "Поле чудес". Площадь находится между улицей Ниязова и Битарап Туркменистан, рядом с городской администрацией.



"Уже месяц там строят декоративную крепость, наверно это символизирует историческую крепость Амуль, которая находилась рядом, за новой областной больницей", - отмечает корреспондент Азатлыка.



Центральная площадь города является местом проведения излюбленных туркменскими властями культмассовых мероприятий, регулярно организуемых по случаю государственных праздников и событий в общественно-политической жизни страны.



"На этом месте и раньше проводились чаре (массовки), но в этот раз мероприятия отличаются своим масштабом", - отмечает корреспондент Азатлыка в регионе. По его словам, дороги в городе перекрыты, особенно тяжело водителям. Но и пешеходам очень часто не дают перейти дорогу.



Улица Битарап Туркменистан, проходящая через место ожидаемого старта авторалли "Амуль-Хазар", является одной из самых протяженных дорог в городе и пересекает весь город Туркменабат. Здесь расположены государственные учреждения, здания социального назначения и жилые дома.



Накануне корреспонденты Азатлыка также сообщали о принудительном привлечении жителей города к уборке улиц. "Практически все работники бюджетных организаций с ведрами в руках вручную усердно чистят асфальтные дороги специальными химикатами, как обычно моют полы дома", - сообщил в пятницу источник Азатлыка в регионе.