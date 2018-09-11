Daily Sabah: Какое будущее ждет Сирию?

14:53 12.09.2018

Россия не хочет, чтобы Сирия оказалась под управлением суннитских группировок, поскольку в Москве уверены, что эти группировки находятся под управлением Саудовской Аравии, а это означает то, что эти группировки косвенным образом служат интересам Израиля и США



Для того чтобы предположить, какое будущее ожидает Сирию, нужно ответить на два важных вопроса. Во-первых, какие страны заинтересованы в том, чтобы сирийский президент Башар Асад остался у власти? Во-вторых, какие страны заинтересованы в сохранении территориальной целостности Сирии? Позиция некоторых стран по данным вопросам вполне понятна, в то время как позиция других стран либо постоянно меняется, либо остается неясной, пишет Берил Дедеоглу в статье для турецкого издания Daily Sabah.



Например, известно, что Иран хочет, чтобы Асад остался у власти. Это было очевидно с самого начала войны. Что касается России, Москва, с одной стороны, также хочет, чтобы Асад остался у власти, но она не настаивает на сохранении власти в руках Асада. Эти страны, конечно же, поддерживают Асада, но главная их забота - это не личная судьба Асада, а будущее сирийского режима. Москве нужна Сирия, которая станет буферной зоной между Израилем и Ираном, Сирия, которая не станет рвать связи с ЕС, но займет антиамериканскую позицию. Особенно России нужна Сирия, в которой будут размещены российские военные базы. В остальном Москве неважно, кто будет сирийским президентом.



Россия не хочет, чтобы Сирия оказалась под управлением суннитских группировок, поскольку в Москве уверены, что эти группировки находятся под управлением Саудовской Аравии, а это означает то, что эти группировки косвенным образом служат интересам Израиля и США. Именно по этой причине Россия поддерживает шиитские группы в Сирии. Стоит отметить, что позиция России не менялась с самого начала войны.



Другим важным региональным игроком в Сирии является Турция, ее позиция также хорошо известна. Анкара выступает против Асада и его режима. Турция может согласиться с нахождением Асада у власти только до тех пор, пока не будет создана новая конституция и проведены свободные выборы. В этом смысле можно сказать, что позиция Турции также совершенно ясна.



Иран, Россия и Турция сходятся в необходимости сохранения территориальной целостности Сирии. Иными словами, эти три страны не хотят, чтобы Сирия превратилась еще в один Ирак или Ливию. Хорошо известно, что правительства Ирака и Ливии не могут установить полный контроль над собственными территориями, и, хотя на бумаге их территориальная целостность остается нетронутой, нужно признать, что это фактически разделенные страны.



Россия, Турция и Иран не хотят, чтобы подобный сценарий повторился в Сирии. Эти страны называют террористической каждую группировку, которая имеет сектантский уклон. Есть множество организаций, которые можно квалифицировать как террористические, независимо от того, связаны ли они с "Фронтом ан-Нусры" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или с Рабочей партией Курдистана. Более того, Россия, Турция и Иран считают, что США оказывают прямую или косвенную поддержку террористическим группам, и считают, что такая поддержка представляет угрозу для их национальной безопасности.



Картина происходящего становится более размытой, когда дело касается европейских государств. Например, непонятно, чего действительно добиваются Франция и Германия в отношении Асада и его режима в Сирии. Правда, они часто заявляют, что Асад совершил преступления против человечности, поэтому его необходимо привлечь к ответственности. Тем не менее их, похоже, устраивает тот факт, что правительственные силы Сирии борются только с радикальными суннитскими группировками и не трогают курдов. Кроме того, европейские государства хотят принять участие в восстановлении Сирии, особенно сейчас, когда американские санкции перекрыли доступ к иранским рынкам. Однако Россия, похоже, решила подтолкнуть европейские страны к принятию более четких решений.



Что касается Соединенных Штатов, то никто не может определить, чего именно они хотят. Никто не ждет того, что Вашингтон внезапно начнет поддерживать Асада, однако никто с уверенностью не готов сказать, на что способны пойти США, чтобы сместить Асада, особенно в условиях, когда Россия внимательно следит за происходящим. Пока Соединенные Штаты сосредоточены на Трампе, Путин расширяет контроль в Сирии. Дамаск уже стал продолжением Кремля.



Максим Исаев