Провокация в Сирии сорвана. Сосуществование с террористами невозможно, - Д.Седов

15:19 12.09.2018

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 12.09.2018



Впервые за время семилетней войны в Сирии Россия смогла провести успешную информационно-дипломатическую операцию, нарушившую планы США и Великобритании по спасению последнего оплота боевиков в провинции Идлиб.



Еще при подготовке начавшегося в Идлибе наступления сирийской правительственной армии при поддержке российских ВКС стала поступать информация о том, что британские спецслужбы намерены через подставную организацию "Олива" устроить очередную провокацию с "химической атакой Асада", чтобы вынести вопрос в Совет Безопасности ООН и потребовать прекращения боевых действий.



После того как военная ситуация в Сирии изменилась в пользу правительственных войск, Запад занялся странным "миротворчеством", которое заключается в том, чтобы спасти попавшие в безнадежное положение банды террористов. У окопавшейся в Идлибе 30-тысячной террористической орды шансов на спасение своими силами нет. Поэтому Вашингтон и толкает к "мирным переговорам", главной особенностью которых должно быть то, что на них не должен подниматься вопрос о капитуляции боевиков.



Однако на сей раз дела у англосаксов не заладились. Москва и Дамаск начали действовать с опережением, оповещая мир о ходе подготовки провокации. В международные СМИ передавалась информация о действиях ее организаторов, включая данные о времени и месте завоза емкостей с хлором, похищении детей для постановочных съемок, о начале самих съемок в г. Джиср-Эш-Шугур. Одновременно информация официально доводилась по дипломатическим каналам до заинтересованных сторон, а в день начала постановки по настоянию Москвы был созван Совет Безопасности ООН. Главным вопросом заседания стал вопрос о том, что в ближайшее время состоится очередная "презентация" совместного продукта, изготовленного британскими спецслужбами и боевиками запрещенной в России террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джебхат Ан-Нусра"). А чтобы снять "обеспокоенность" англосаксов "химической проблемой", Россия предложила властям США назвать те объекты в Сирии, которые, по их мнению, могут быть причастны к производству или хранению химического оружия, и направить туда представителей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).



Все это позволило свести эффект готовившейся провокации практически к нулю. Однако говорить о том, что от нее откажутся, рано:



– в СМИ распространяются "утечки" из спецслужб США и Великобритании о подготовке Асадом новой химической атаки;



– Трамп направил предупреждение Дамаску и высказался в том духе, что не надо "сердить" США,



– СМИ рассказывают, что составлен список объектов для сокрушительных ударов по Сирии,



– в Персидский залив прибыл американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре перебросили стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами; через Гибралтар в Средиземное море вошла американская субмарина с "томагавками" на борту.



Маховик раскручен, и остановить его не так просто. Однако эта возня не может заслонить главного: сирийской трагедии скоро будет положен конец. С началом наступления на банды террористов в Идлибе их разгром станет неминуем. У США и Британии нет способов предотвратить крах их сирийского проекта. Точнее, способ один – полномасштабная интервенция в Сирию. Все остальные действия, включая "удары возмездия", о которых много говорится, станут лишь свидетельствами неспособности Вашингтона и Лондона изменить положение дел в Сирии в своих интересах. Югославский вариант 1999 года не повторится: во-первых, Москва оказывает и готова дальше оказывать Дамаску необходимую военную помощь; во-вторых, не намерен отступать такой серьезный союзник Башара Асада, как Иран; в-третьих (и, может быть, в главных), в американском и мировом общественном мнении продолжается сдвиг не в пользу администрации Трампа.



Противников у нынешнего президента США за время его пребывания в Белом доме стало не меньше, а больше. И концентрируются противники Трампа в Америке, а не за ее пределами. Понимание этого отразилось в той записи, которую Дональд Трамп сделал в своем "Твиттере" в день заседания по Сирии в Совете Безопасности ООН: "Мы не нашли ничего, что демонстрировало бы коллизию между президентом Трампом и Россией, абсолютный ноль, но каждый день мы получаем все больше документов о коллизии между ФБР и министерством юстиции, об избирательной кампании Хиллари, иностранных шпионах и русских. Невероятно".



Учитывая уже не раз показанную непоследовательность внешней политики Вашингтона, в тот же день, когда Гибралтар прошла американская субмарина с "томагавками", российское командование начало большие маневры у берегов Сирии. В маневрах представлены все российские военно-морские группировки: корабли Северного флота, боевые суда Балтфлота, Черноморского флота и Каспийской военной флотилии. В учениях принимают участие две подводные лодки, 32 военных самолета, включая стратегические бомбардировщики. Место проведения маневров, то есть восточный участок Средиземноморья, а также воздушное пространство над ним, объявлено "небезопасным для судоходства и воздушных полетов". У "томагавков", если они будут запущены для "возмездия", есть риск не долететь до цели.



Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии 11 сентября (в годовщину удара по башням-близнецам в Нью-Йорке), постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал: "Нельзя позволить террористам неопределенно долго держать в заложниках и использовать в качестве "живого щита" сотни тысяч мирных жителей Идлиба. Сосуществование с террористами просто невозможно... Недопустимо выводить их из-под удара".​​​​​​​



Война с терроризмом в Сирии, спровоцированная американскими планами всеобщей перекройки политической карты "Большого Ближнего Востока", близится к концу.