 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Они знакомы 35 лет: долгая история отношений Трампа и российской мафии, - Stern
15:24 12.09.2018

12 сентября 2018 г.
Нильс Крузе | Stern

"Уже долгое время ходят слухи, что Кремль держит Дональда Трампа в своих руках. Доказательства? Отсутствуют. Нет их и у Крейга Унгера, однако его новая книга о запутанных связях Трампа с Россией делает эти слухи очень правдоподобными", - пишет на страницах Stern Нильс Крузе.

В конце книги "Трамп в руках Путина. Правдивая история о Дональде Трампе и российской мафии" нью-йоркский журналист Унгер тщательно перечисляет 59 имен (большинство из которых - русские), связанных каким-либо образом с Трампом и его семьей. Среди них есть знаменитые люди, такие как миллиардер и доверенный человек Путина Роман Абрамович, а также, например, менее известные, но влиятельные личности вроде экс-представителя СССР при ООН Юрия Дубинина, передает автор статьи.

В своей книге Унгер показывает Трампа как "недобросовестного бизнесмена, который не моргнув глазом дает российским мафиози возможность превратить свои незаконные деньги в законные", комментирует Крузе.

"Так, он продавал по несколько апартаментов в своем первом небоскребе "Трамп-тауэр" людям вроде Давида Богатина, который за один раз приобрел пять апартаментов общей стоимостью 6 млн долларов, по сегодняшней стоимости - почти 15 млн долларов. Этот человек, имеющий российские корни, разбогател благодаря махинациям с налогами на бензин. Трамп, как пишет Унгер, даже лично передавал Богатину ключи от квартир. "Согласно прокуратуре штата Нью-Йорк, это означает, что Трамп, заключив сделку с Давидом Богатиным, помог российской мафии отмыть деньги, будь то умышленно или неумышленно", - говорится в статье.

"По предположению автора книги, эта сделка" могла быть первой попыткой советских спецслужб установить контакт" с целью понять, подойдет ли Трамп в качестве "агента, который может оказывать влияние на общественное мнение", сознательно или в роли полезного идиота", - пишет Крузе.

"В любом случае в глаза бросается то, насколько часто на пути короля недвижимости появлялись россияне, - продолжает журналист. - Например, Феликс Сатер, который позднее хвастался тем, что он был важным советником Дональда Трампа".

"Сатер, родившийся в России, некогда был мальчиком на побегушках у Семена Могилевича, уроженца Украины, которого считают самым зловещим боссом организованной преступности, - повествует Крузе. - Отец Феликса якобы сотрудничал с итальянской мафией, его другом из детского сада является Майкл Коэн, который позднее стал адвокатом и "чистильщиком" Трампа. (...) Дядя Коэна владел в Бруклине кафе, в котором непрерывно сменяли друг друга итальянские и российские гангстеры. Благодаря в той или иной степени подозрительным сделкам Коэн тоже сумел загрести столько денег, что также купил себе апартаменты в трамповских небоскребах почти за 18 млн долларов".

"После прочтения книги Унгера "Правдивая история о Дональде Трампе и российской мафии" все кажется возможным. Особенно идея о том, что американский президент действительно является лишь марионеткой Кремля", - заключает Крузе.

Источник: Stern

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536755040
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