ОПГ из чиновников обезврежена в Алматинской области

15:27 12.09.2018

Подозреваемые на системной основе получали взятки от представителей частных транспортных компаний, их ежемесячные доходы измерялись миллионами тенге.



Деятельность организованной преступной группы, возглавляемой заместителем руководителя областной Инспекции транспортного контроля, пресечена в Алматинской области. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова, передает Zakon.kz.



Как отметила Ж. Бастарова, спецоперация по задержанию ОПГ проведена департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области совместно с департаментом Комитета национальной безопасности. В итоге удалось выявить и задержать девять подозреваемых, действовавших под руководством замруководителя областной ИТК.



"В свою преступную деятельность он вовлек 4-х своих подчиненных – главных специалистов инспекции. Более того, в его преступную деятельность были вовлечены 4 специалиста транспортной инспекции по г.Алматы. Всего в реализации преступной схемы приняли участие 9 человек, включая заместителя руководителя Инспекции транспортного контроля. Они подозреваются в том, что в составе организованной преступной группы на системной основе получали взятки от представителей частных транспортных компаний за непринятие административных мер по нарушениям правил перевозки крупногабаритных грузов по автомагистральным путям Алматинской области и Алматы. Ежемесячный преступный доход членов ОПГ составлял порядка 6 млнтенге", – сообщила официальный представитель АДГСПК.

Сейчас все подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Ведется следствие.