Соединенные Штаты ставят перед собой в Сирии новые цели, - Stratfor

15:43 12.09.2018

Соединенные Штаты ставят перед собой в Сирии новые цели, включая полный вывод иранских войск из этой страны и смену нынешнего правительства в Дамаске. Более напористые действия США против сирийского правительства и присутствие Ирана в Сирии непременно усилят трения между Москвой и Вашингтоном, считает издательство Stratfor.



Если говорить конкретно, то теперь Соединенные Штаты добиваются полного вывода иранских сил из Сирии и смены нынешнего правительства в Дамаске на новое, которое будет более приемлемо для Вашингтона. США и раньше вносили коррективы в свои цели в Сирии. На разных этапах гражданской войны в этой стране Америка маятником качалась между двумя политическими курсами: она то активно боролась против сирийского режима, то сосредотачивала все усилия на разгроме боевых экстремистских группировок. Но новый политический сдвиг уничтожит все шансы на содержательное сотрудничество с Россией в Сирии. Москва твердо защищает свои завоевания в этой стране, создав так некое равновесие. Эти усилия требуют совместной работы с американским правительством. А такая совместная работа обеспечит легитимность сирийскому правительству. Таким образом, более агрессивные действия США против правительства Сирии и присутствие Ирана в этой стране обязательно вызовут усиление разногласий.



Динамику отношений между США и Россией в Сирии осложняет подготовка сирийских войск к наступлению в провинции Идлиб. С тех пор как Соединенные Штаты закрыли в прошлом году программу ЦРУ по вооружению повстанческих сил в Сирии, они обладают очень слабым влиянием в Идлибе и практически не присутствуют там. Но есть два фактора, которые могут заставить США активнее реагировать на наступление в этой провинции. Во-первых, это угроза очередного массового перемещения беженцев в Турцию, а оттуда в Европу. От боевых действий режима в Идлибе могут попытаться убежать около трех миллионов человек. Угроза такого массового наплыва беженцев не только усиливает решимость Турции противостоять наступлению, но и заставляет США и их европейских союзников выступать с предостережениями.



Второй фактор - это возможность применения химического оружия правительственными войсками Сирии. Дамаск неоднократно прибегал к использованию такого оружия, в том числе отравляющих веществ нервно-паралитического действия, пытаясь восстановить свой контроль над территорией страны. В двух случаях это вызвало карательные удары со стороны США и их союзников. По словам американских официальных представителей, которые ссылаются на доклады разведки, сирийский президент Башар аль-Асад одобрил применение газа хлора в ходе предстоящей военной операции в Идлибе. Об этом 9 сентября сообщила "Уолл-Стрит Джорнал". Американские представители ничего не говорили о нервно-паралитических отравляющих веществах (для них Америка провела четкую красную черту), но даже применение в больших количествах хлора может вызвать очередной карательный удар со стороны США. Такой ответ вполне вероятен, потому что ситуация в Идлибе у всех на слуху, а Вашингтон многократно предупреждал о применении химического оружия. Такие удары могут привести к эскалации конфликта (особенно с учетом присутствия в Сирии русских и иранцев) с весьма рискованными перспективами, и кроме того, Америке и России будет очень трудно договариваться об общем плане действий в Сирии.



Недавно Россия выступила с угрозами в отношении гарнизона в Эт-Танфе. США разместили в этом районе на востоке Сирии незначительное количество войск, которые находятся рядом с повстанцами. Эти угрозы свидетельствуют о дальнейшем ухудшении отношений между двумя странами. Как говорят американские официальные лица, за последние 10 дней русские дважды угрожали начать там боевые действия, из-за чего американские военные заявили о недопустимости таких шагов и направили в Эт-Танф подкрепления из корпуса морской пехоты.



Если Россия либо США не допустят какой-нибудь пагубный просчет или не создадут серьезный инцидент, их спор в Сирии вряд ли перерастет в активные боевые действия. В конце концов, ни та, ни другая сторона не хочет идти на риск развязывания масштабной войны из-за Сирии. Тем не менее, существующие разногласия все больше обостряются, поскольку США занимают все более агрессивную позицию в отношении Ирана, а Асад стремится сделать так, чтобы надежды Москвы на достижение соглашения с США по Сирии не сбылись.



Stratfor, США

Оригинал публикации: Here"s What the New U.S. Strategy in Syria Means For Russia