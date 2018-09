Битва за Идлиб покажет, как российские и сирийские лидеры утрут нос Западу, - Роджер Бойес

15:50 12.09.2018 Асад и Путин устроят в Идлибе кровавую баню, считает автор газеты The Times. Это будет картина в миниатюре, показывающая все то, что уже было: русские устроят воздушные бомбардировки, войска Асада начнут артиллерийские обстрелы, станут сбрасывать бочковые бомбы на рынки и другие скопления людей, а возможно, применят нервно-паралитические отравляющие вещества. А Запад ничего не сможет с этим поделать, это расплата за те ошибки, которые мы совершили на Ближнем Востоке.

The Times (Великобритания): Путин воспользовался нашей слабостью в Сирии



Учить всемирной истории можно рассказами о решающих сражениях: о тех переломных моментах, которые ведут к окончанию войны, меняют ситуацию в мире и направляют международные отношения в иное русло. Вспомните Венскую битву в 1683 году или Сталинград зимой 1942-1943 года. Наверное, точно так же будут оценивать Идлиб 2018 года: как последнюю кровавую баню в кажущейся бесконечной войне за Сирию.



Говорят, что это сражение начнется всерьез после сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в этом месяце в Нью-Йорке, то есть, после финального и обреченного на провал рывка дипломатии. Это будет картина в миниатюре, показывающая все то, что уже было: русские подвергнут эту северную провинцию воздушным бомбардировкам, войска Асада начнут артиллерийские обстрелы, станут сбрасывать бочковые бомбы на рынки и другие скопления людей, а возможно, применят нервно-паралитические отравляющие вещества и ядовитые газы. Пользующиеся поддержкой Ирана боевики очистят разбомбленную территорию от противника. Сирийские курды будут с тревогой и неловкостью воевать рядом с солдатами Асада против повстанцев и джихадистов, которых финансирует Турция.



Вариации на эту тему мы уже видели в Алеппо, в Восточной Гуте и в Хомсе. Капитулировавших в ходе тех боев повстанцев часто вывозили автобусами в провинцию Идлиб. То же самое делали с перемещенными лицами из числа гражданского населения. Теперь настала очередь самого Идлиба. Там укрывается три миллиона человек, что в два раза больше численности населения этой провинции в 2011 году. Среди них от 30 до 70 тысяч боевиков. Мы уже знаем, что там будет бойня. Когда Соединенные Штаты бомбили "Исламское государство"* в иракском Мосуле, там погибло более тысячи человек, несмотря на применение современных управляемых авиабомб. В Идлибе Россия будет применять неуправляемые бомбы. Владимиру Путину и Башару Асаду не терпится довести дело до конца. Люди в городах живут скученно. "Сделайте один выстрел, и вы наверняка убьете двоих человек", - говорит эксперт по Сирии Марван Кабалан (Marwan Kabalan).



Первые залпы уже прозвучали, и нацелены они были на больницы, находящиеся на окраине провинции. Цель таких ударов - убедить гражданское население отречься от живущих среди них боевиков и возложить на них вину за адские муки мирных людей. Второе направление подготовки к решающему сражению тоже становится очевидно. Русские пытаются натравить связанную с "Аль-Каидой"* коалицию "Хайят Тахрир аш-Шам" на более умеренные повстанческие группировки Идлиба, и в то же время, ставят их всех на одну доску, называя террористами.



Грядущее сражение соответствует стремлению всех внешних сил, которые хотят двигаться дальше, объявить об окончании войны, скрепя сердце признать победу Асада и восстановить спокойствие в этом уголке Ближнего Востока. Многим кажется, что такое развитее событий станет крупной победой Путина. А также предательством всех тех, кого эти внешние силы всячески обхаживали, видя в них потенциальных партнеров в будущем правительстве Сирии с разделенными полномочиями.



Сделаем ли мы хоть что-нибудь для предотвращения возможных бесчинств и жестокостей? Нет. Запад хочет уменьшить собственный ущерб. Финансирование умеренных повстанцев свернули США, Британия и прочие страны ЕС, и это можно назвать проявлением нравственной усталости. Америка еще при Обаме решила, что в Сирии у нее нет жизненно важных национальных интересов, и что Россия может продолжать свое грязное дело. Дональд Трамп тоже не будет вмешиваться, пока Путин не дает Асаду использовать химическое оружие.



У США есть и другие заботы. Они хотят добиться вывода иранских войск из Сирии и добить остатки ИГИЛ* на юге. А Идлиб интересен им в той же мере, что и Путину. Американцы сотрудничали с Россией, когда освобождали Ракку от боевиков "Исламского государства". И теперь они готовы молча наблюдать за тем, как Россия будет уничтожать такой филиал "Аль-Каиды" как "Хайят Тахрир аш-Шам".



Британия, которая не обладает никаким влиянием на Асада, Путина и Иран, еще более бессильна. Она тихо порадуется, если британские джихадисты встретятся со своим создателем в Идлибе. Но при этом останется сторонним наблюдателем. У Британии и ЕС в целом есть на руках один козырь: они могут отказать Асаду в средствах на восстановление, если в Идлибе он, как и ожидается, проявит крайнюю жестокость. Но для сирийского народа это станет наказанием вдвойне. Было бы полезнее убедить Иорданию и Ливан не выгонять со своей территории многочисленных сирийских беженцев, которым они дали пристанище. Испытывая огромную нагрузку, эти страны очень хотят отправить беженцев обратно, как только Сирия будет объявлена "безопасной страной". Думаю, что в данный момент для британской помощи не найти лучшего применения, чем это.



Мы должны сосредоточить внимание на вмешательстве Турции в Идлибе и на севере Сирии. Турция является членом НАТО, но она осторожно сотрудничает с Россией и Ираном. Сейчас турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предупреждает Москву, что если в Идлибе не будет прекращен огонь, эта провинция превратится в "море крови". Путин говорит, что прекращения огня быть не может.



Мы вряд ли сможем спасти Идлиб, но по крайней мере, мы в состоянии удержать Эрдогана от вступления в реальную войну с Россией. Турция нервничает, думая о тех 700 тысячах беженцев, которые могут вскоре побежать из Идлиба к ее границе. Если Турция готова действовать как ответственный сосед, тогда ее нужно подбодрить. Если она ответственно относится к своему членству в НАТО, то должна прислушиваться к тому, что мы ей говорим, и не использовать хаос для продолжения своей войны с курдами.



Из этой страшной войны и из нашего вынужденного и унизительного признания режима Асада можно вынести только один непреложный урок: сострадание не может быть альтернативой прагматичной политике на Ближнем Востоке. А это требует поиска неких компромиссов с Эрдоганом, который, несмотря на свои беспорядочные зигзаги, разместил у себя в стране 3,5 миллиона сирийских беженцев. Как говорят на Сицилии, нам придется проглотить жабу. На самом деле, в результате поистине ужасных политических решений, которые мы принимаем последние семь лет, мы обречены глотать этих жаб непрестанно.



* Организация запрещенная в России.



***



Комментарии читателей



Bishop Len Brennan



Не уверен, что Путин является властителем дум и кукловодом, каким его считает Роджер. Конечно, он добьется тактической победы и "сделает дело", как сделали дело США/Британия в Ираке в 2003 году. Но потом ему придется поддерживать несостоятельное государство с разрушенной экономикой, финансировать полевых командиров и частные армии, на которые рассчитывает Асад в условиях огромных потерь своих войск. И Запад ему в этом вряд ли поможет.



Россия уже тратит большие деньги в Донбассе и с трудом выдерживает бремя военных расходов. Поэтому Путину наверняка не удастся осуществить свой план и отколоть Эрдогана от Запада.



Michael Jones



Существуют опасения, что Турция через какое-то время может выступить против России. Это будет интересно, поскольку в ее распоряжении есть крупные силы.



Diplomatic Immunity



"…на более умеренные повстанческие группировки Идлиба". Не скромничайте. Назовите эти "более умеренные повстанческие группировки" и их "умеренных" лидеров.



Troubled world



Западные страны очень быстро утрачивают авторитет и репутацию. Нас считают слабыми, связанными по рукам и ногам политкорректностью.



12.09.2018

Роджер Бойес (Roger Boyes)

The Times, Великобритания

Оригинал публикации: Vladimir Putin has exploited our weakness in SyriaОпубликовано 12/09/2018 Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536756600

