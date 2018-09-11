Продажа детей в Кыргызстане. В деле фигурируют иностранные граждане

16:21 12.09.2018

В деле о продаже детей из роддома в Кыргызстане фигурируют иностранные граждане. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.



"Известно, что иностранцы обратились в свое посольство с заявлением, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка. Дипмиссия направила запрос в Министерство здравоохранения, а далее выяснилось, что роддом, где выдали справку о рождении ребенка, уже полгода как не работает. На основании этого правоохранительные органы и возбудили уголовное дело. В СИЗО водворили двух врачей ЦСМ", - сообщили редакции.



Также, по данным источников, информация о найденных трупах детей не соответствует действительности.



Главный специалист отдела лечебно-профилактической помощи Минздрава Раиса Асылбашева заявила, что сейчас создана ведомственная рабочая группа. "Проводится служебное расследование. В интересах следствия мы не можем сказать большего", - заявила Раиса Асылбашева.



В Бишкеке сотрудники милиции задержали врачей, подозреваемых в продаже детей. По факту возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми" УК КР.



Аида ДЖУМАШОВА