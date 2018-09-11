Назарбаев прибыл в Турцию с официальным визитом

21:15 12.09.2018

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Турцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Twitter Акорды.



Ранее сообщалось, что 13 сентября Глава государства совершит официальный визит в Турецкую Республику. В рамках визита предполагаются встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом, а также с представителями деловых кругов Турции. Кроме того, планируется участие Нурсултана Назарбаева в третьем заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.