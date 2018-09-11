 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У более 50 чиновников Кыргызстана выявили несоответствие в декларациях, - 24.kg
00:12 13.09.2018

12 сентября 2018, Бишкек - Юлия КОСТЕНКО

Предварительно у более 50 чиновников Кыргызстана выявили несоответствие данных в декларациях о доходах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

По его словам, всего проверяют 48 тысяч деклараций, из них 833 декларации должностных лиц.

"При проверке выявили сложности с определением движимого и недвижимого имущества, банковских активов. По многим информация перепроверяется", - сказал Дамир Сагынбаев.

Он добавил, что ряд людей имеют несоответствие в декларациях. Их фамилии озвучат после проверки.

Декларация депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева также проверяется, но итоги пока озвучить не могут.

Ранее журналисты узнали, как живет самый стыдливый депутат. Дом Камчыбека Жолдошбаева находится на участке размером около 2,5 гектара в престижном районе Бишкека. Он не указан в его декларации. Согласно данным Департамента кадастра, дом зарегистрирован на компанию "Беш-Сары", которой владеет депутат.

Источник - 24.kg
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