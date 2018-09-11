На казахстанском гербе поменяли надпись. Теперь QAZAQSTAN

00:18 13.09.2018

Слово QAZAQSTAN используют в обновленном стандарте на государственном гербе страны. Об этом Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК. 12 сентября 2018 года в Эталонном центре состоялось заседание Научно-технической комиссии под председательством руководителя КТРМ Армана Шаккалиева с участием автора государственного герба Жандарбека Малибекова и руководства РГП "КазИнСт". В результате заседания участники приняли решение одобрить изменение № 1 в СТ РК 989-2014 "Государственный Герб Республики Казахстан. Технические условия". "Таким образом, в национальный стандарт были внесены изменения в части написания слова "Қазақстан" на латинской графике - "QAZAQSTAN" по всему тексту стандарта, а также в части допуска цветового диапазона ΔE", - сообщила пресс-секретарь ведомства Еркема Мухтар. Фото пресс-службы Кроме того, включены ссылка на методическое пособие описания элементов и истории государственного герба и конструкторская документация, разработанная автором государственного герба Республики Казахстан Малибековым Жандарбеком. Для разработки изменения провели рабочие заседания с участием производителей и автора государственного герба страны. Изменение разработано рабочей группой в соответствии с указом Президента Нурсултана Назарбаева "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику".