 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай и Россия сотрудничают не на равных, - Handelsblatt
00:32 13.09.2018

12 сентября 2018 г.
Матиас Брюггманн | Handelsblatt

"Правители Пекина и Москвы демонстрируют свою сплоченность против США. Однако их отношения между собой напряжены", - считает журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггманн.

"Китай движется к статусу мировой державы наравне с США, как в экономическом, так и в политическом смысле, - пишет автор статьи. - Шеф Кремля Путин хочет вернуть свою страну на мировую арену, при необходимости и с помощью нарушающих международное право ковровых бомбардировок, как, например, сейчас на севере Сирии".

"Вашингтон вместе с Японией и Южной Кореей играет доминирующую роль в Тихоокеанском регионе, здесь китайцы и россияне не хотят уступать. Дональд Трамп стреляет по Китаю и России все новыми санкциями и штрафными пошлинами, здесь поддержка друг друга кстати", - отмечает журналист.

По мнению Брюггманна, сотрудничество Китая и России "разумно как с политической, так и с экономической точки зрения". "Однако, как и в былые времена, обе страны одновременно следят друг за другом и ни в коем случае не могут слепо друг на друга полагаться", - уверен автор публикации.

"Ведь Россия, чей Дальний Восток заселен лишь в незначительной степени, все больше становится пристанищем для китайцев, которых российское население очень не любит. Китай намного превосходит Россию в экономике и дает это почувствовать и Кремлю, например, на переговорах о ценах на российский газ", - говорится в статье.

Встреча Путина и Си Цзиньпина принесла больше слов, чем поступков. Или, если опираться на русскую поговорку "Водка без пива - деньги на ветер", на встрече "было больше пива, чем водки", заключает Брюггманн.

Источник: Handelsblatt

Источник - Инопресса
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