Объявленный англичанами отравителем Скрипалей экс-душанбинец Боширов оказался весьма подозрительным типом, - "МК"

00:45 13.09.2018

"Отравители Скрипалей" найдены: расследование выявило неожиданные факты

"МК" обнаружил странности, связанные с личностью Руслана Боширова



Завесу тайны над отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в среду приоткрыл президент РФ. Владимир Путин заявил, что российской стороне известно, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, названные британской стороной главными подозреваемыми. "Ничего там особенного и криминального нет", - резюмировал глава государства. Он также выразил надежду, что эти люди "сами появятся и о себе расскажут, это будет лучше для всех".



"МК" тоже узнал кое-что любопытное о "подозреваемых". Не будем спорить с президентом - ничего криминального мы не нашли. Но вынуждены признать: в биографии, например, Руслана Боширова есть много необъяснимого.



Паспорт на имя Руслана Боширова действительно существует, он был выдан подразделением УФМС России города Москвы 20 октября 2010 года. Мужчина на фотографии очень похож на человека, которого англичане подозревают в отравлении Скрипалей.



Если верить написанному в специальной форме органов миграции, Боширов родился 12 апреля 1978 года в Душанбе. Родители - мать Татьяна Сергеевна Боширова (в девичестве Никифорова) и отец Тимур Михайлович Боширов. Указано, что Руслан не женат. Кстати, этот российский паспорт он просил выдать взамен старого, а в качестве причины указал "непригодность".



На лицевой стороне карточки, на основании которой был выдан документ, значится, что первый паспорт, который и стал "непригодным", Боширов получал 19 октября 1999 года. В те годы, очевидно, он проживал в Благовещенске, так как красную книжицу выдавало местное УВД. А потом перебрался в столицу. В графе "регистрация" указан адрес: Москва, улица Большая Набережная. А прописка в квартире открыта с 17 августа 2009 года (получается, эти данные перешли в новый паспорт из старого).



В том, каким образом на карточке записан адрес регистрации Боширова, есть один тонкий момент. Если подходить с чисто формальной стороны, номер дома 19/3 означает, что он находится на пересечении двух улиц - по главной (это Большая Набережная улица) он под номером 19, по второстепенной (это улица Долгова) под номером 3. Однако по улице Долгова нет таких домов.



Если допустить, что паспортисты ошиблись и д. 19/3 следует читать как д. 19, к. 3, то речь идет о 25-этажной новостройке бизнес-класса.



Хозяйкой квартиры под номером, указанным в паспорте, дома 19, корпус 3, значится заместитель председателя ТСЖ дома Алина Исакова. При этом сама дама клянется и божится, что у нее такой человек, как Руслан Боширов, не прописан и никогда прописан не был. Она проживает с мужем и сыном-подростком в "однушке" площадью 43,3 "квадрата". Согласно выписке из Росреестра, жилище в собственности женщины с 13.11.2007 г.



- Я устала всем объяснять, что не знаю этого человека, - рассказала Исакова. - За последние два дня нас атаковали журналисты. Они даже умудрились пробраться через нашу консьержку, через которую и муха не пролетит! Прописать его без моего ведома также никто не смог бы.



Как сотрудник ТСЖ, я ежегодно получаю выписку из Росреестра, и жильцов с такой фамилией я вообще в нашем доме не видела. Этот дом был построен в 2006 году, люди стали активно покупать квартиры года через два, так как вокруг шла стройка. Фактически в квартиру мы въехали в 2008 году. До этого в ней никто не жил, жилище не сдавалось, и никого - ни родственников, ни друзей - мы там не прописывали. Отмечу, мой муж, хотя раньше служил, сейчас гражданское лицо...



Нет оснований не доверять Исаковой, которая оперирует не только словами, но и документами. Поэтому можно смело говорить о том, что как минимум данные о прописке в паспорте Руслана Боширова некорректные. Хотя сомнений в подлинности самого документа нет никаких - он проходит по многим специализированным базам. Что касается родителей мужчины, то, как сообщил "МК" источник в миграционной службе, людей с такими данными нет на территории России. Нет Бошировых-старших и в соцсетях, в базах юридических лиц они также нигде не фигурируют.



Неотъемлемая часть жизни любого современного человека - это мобильный телефон. На Руслана Боширова были зарегистрированы два сотовых телефона. Оба в настоящее время заблокированы. К одному из них до сих пор привязаны два мессенджера, в которых отображается, что абонент последний раз был в сети 11 марта - ровно через неделю после отравления Скрипалей.



Второй номер менее информативный, однако если ввести цифры в поисковик, то выпадает одна-единственная ссылка на ресурс, где отображается полное досье на некого Кирилла из Таганрога с данными аккаунтов в соцсетях (даже указывается индекс, что пользователь является активным юзером).



Указаны также странички Кирилла на сайтах знакомств, страны, в которых он побывал (ЮАР, Гватемала, Аруба), марка и номер автомобиля и даже названия банков, в которых у него открыты счета! Правда, найти этого человека ни в одной из соцсетей, несмотря на такое полное досье, нам не удалось. Скорее всего, либо этот человек был владельцем сим-карты до Боширова, либо Кирилл - вымышленный персонаж, чье имя использовалось для активности онлайн.



Что касается напарника Боширова, Александра Петрова, тут тайн еще больше. Фотография, распространенная англичанами, не совпадает с обликом Александра Петрова, которого нашли журналисты из Санкт-Петербурга. По их данным, Петров, уроженец Томска, родился 13 июля 1979 года, работает в НПО "Микроген". Мужчина официально заявил, что произошла ошибка в идентификации. Мало того что он абсолютно не похож не распространенные британцами снимки, так еще и не имеет загранпаспорта. Помимо него, в соцсетях мы нашли Александра Петрова, родившегося 31 июля, но его фото также явно отличается от фотографии, опубликованной британцами.



Владимир Путин предложил Петрову и Боширову прийти "куда-нибудь, например в средства массовой информации", и самим рассказать о себе. Мы не только поддерживаем инициативу Президента РФ, но и предлагаем свои услуги. Саша и Руслан! Сами видите - "МК" знает о вас больше, чем другие. Так приходите в гости, сорвите с себя покровы. Глядишь, вместе посадим в лужу британскую разведку. Адрес - улица 1905 года, дом 7. Буфет у нас хороший, чай вкусный. "Новичок" и полоний обещаем не предлагать.



Лев Сперанский, Екатерина Свешникова



№27782 от 13 сентября 2018